Tenute Folonari, 9 milioni di investimenti tra Greve in Chianti e Bolgheri

Più di nove milioni di euro per il triennio 2023-2025, perché«cresce solo chi si rinnova». È l'investimento della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Come spiega il presidente Giovanni Folonari, la nuova cantina, in corso di realizzazione presso le Tenute del Cabreo a Greve in Chianti, è «il fulcro dell'investimento» e, al contempo, «l'espressione più autentica dei valori e del legame indissolubile con il territorio» in cui opera la famiglia. «Alla nuova cantina - aggiunge il numero uno - affianchiamo l'ampliamento della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri e il completo rinnovo del parco macchinari, che ci consentirà una gestione ambientalmente sostenibile del patrimonio vitivinicolo».

La nuova cantina di Tenute del Cabreo

La nuova cantina sorgerà presso la storica proprietà di Greve in Chianti, le Tenute del Cabreo. Il progetto, firmato dall'architetto fiorentino Carlo Ludovico Poccianti, prevede la suddivisione dell'ambiente in tre zone: la prima zona interamente dedicata al processo di vinificazione con innovative vasche in acciaio a temperatura controllata, la cantina storica vera e propria con la preziosa collezione di botti, barrique e bottiglie, la sala degustazioni con annessa cucina, perfetta anche per l'organizzazione di eventi esclusivi.

Pietra del Cabreo di Tenute del Cabreo, la cantina di Greve in Chianti di Folonari

A fare da fil rouge ai tre ambienti saranno il look contemporaneo e l'effetto scenico ottenuto con il colore scuro delle pareti e l'illuminazione a led, mentre gli esterni verranno realizzati in pietra e si integreranno nel territorio circostante. La nuova cantina del Cabreo sarà inaugurata a settembre 2024 e completerà la realizzazione del polo enogastronomico di lusso presso l'omonima tenuta, che comprende già i due relais di charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo, nonché il Ristorante Cabreo, affidato all'arte dello chef aretino Giacomo Rossi. Entro la fine dell'anno, sempre presso le Tenute del Cabreo, verrà inaugurato un nuovo punto vendita, il secondo dell'azienda dopo quello aperto a Nozzole nel 2020.

Tenute Folonari, gli investimenti a Bolgheri

A Bolgheri sono in corso le operazioni di impianto dei vigneti sui 9 ettari di terra acquistati a fine del 2022 per ampliare la Tenuta Campo al Mare, localizzata nel cuore della denominazione Bolgheri Doc. «Nel corso del 2023 - commenta Giovanni Folonari - i nostri nuovi terreni sono stati impiantati a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Vermentino, a testimonianza del nostro interesse per questa zona vinicola, tra le più quotate a livello internazionale».

La salvaguardia dell'ambiente è da sempre un valore irrinunciabile per la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, che per il triennio 2023-2025 ha varato un piano di investimenti con l'obiettivo di implementare la gestione biologica dei vigneti, l'impiego di macchinari di ultima generazione a basso impatto ambientale e l'utilizzo di alcune antiche pratiche di coltivazione che favoriscono l'agricoltura sostenibile, quali la concimazione organica e il sovescio.