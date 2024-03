Bisol1542, bollicine tra terroir e tradizione nella culla del Valdobbiadene

Bisol1542, parte del Gruppo Lunelli dal 2014, è il Prosecco Superiore che porta con sé il patrimonio della tradizione secolare di un territorio unico: le colline eroiche di Valdobbiadene. Rappresenta l’avanguardia in vini audaci nella tecnica e nella visione, è simbolo di italianità e bellezza di due luoghi da preservare, Valdobbiadene e Venezia, tratteggiati attraverso il segno artistico dell’acquerello.

Il Prosecco Superiore di Bisol1542

Bisol1542, l’espressione più pura del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, in campagna valorizza le differenze di terroir e suoli, seleziona le migliori uve delle colline Unesco, si prende cura dei suoi vigneti disetanei, cioè con piante tra i 2 e gli 80 anni, impiegando 900 ore annue di lavoro manuale per ettaro, secondo una viticoltura dall’approccio sostenibile.

Bisol1542 è firma di eccellenza e di autenticità territoriale. Nella nuova e moderna cantina, luogo creato su misura per garantire distintività a ogni vino, traduce fedelmente quanto fa in vigneto, secondo uno stile enologico non invasivo.

Bisol1542: dalle colline di Valdobbiadene alla bellezza di Venezia

Il Prosecco Superiore Bisol1542 si declina in sei bollicine esclusive e di personalità, non solo per il diverso dosaggio (dall’extra brut al dry), ma anche perchè combina l’asprezza delle colline più vocate di Valdobbiadene alla caparbietà dei conferenti che vi lavorano in un sorso raffinato di terroir; realizzato con il Metodo Martinotti, a valorizzare l’aromaticità della Glera e a mantenere l’identità di bollicina informale, ma mai banale, di questo Prosecco.

Bisol1542 segna il legame tra Valdobbiadene e Venezia

L’annata, riportata sulla bottiglia, racconta la cremosa grandezza delle Rive con Relio, il rapporto tra Valdobbiadene e Venezia nel minor grado alcolico della Docg, i Gondolieri, la versatilità di Crede, la grazia di Molera, il fascino di profumi ampissimi del Rive di Campea dry e la celebre collina del Cartizze.

Il Prosecco Superiore Bisol1542 è esempio di una qualità senza compromessi, sintesi del “saper fare” di un team affiatato. Pluri-premiato dalla critica internazionale, Bisol1542 è riferimento del Prosecco Superiore in Italia, negli States, in Uk e in oltre 60 paesi.

Bisol1542

Via Follo 33 - 31049 Santo Stefano (Tv)

Tel 0423 900138