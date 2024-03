L’Emilia-Romagna ci regala spesso delle sorprese come nel caso dello spumante Cadelvento della cantina Venturini Baldini. Un vino frutto di un vitigno particolare: la Spergola, un vitigno che potrebbe non essere così familiare a tutti, specialmente quando vinificato in metodo charmat lungo

Cadelvento Spergola Spumante di Venturini Baldini

La cantina Venturini Baldini, nota per la sua qualità e impegno nella produzione di grandi vini partendo dai vitigni autoctoni del territorio, come il Lambrusco o appunto per la Spergola, che in passato è stato chiamato in diversi modi tra cui spargola o spergolina e addirittura veniva spesso scambiato per Sauvignon.

Vino degustato: Cadelvento di Venturini Baldini

Ma passiamo al momento più atteso: la degustazione. Per la scelta del calice è consigliato un flute non troppo stretto per garantire lo sprigionarsi degli aromi.

La Spergola si presenta esuberante nel calice con una spuma viva e un perlage ricco, accompagnato da un colore giallo paglierino luminoso. Le bollicine numerose festeggiano nel bicchiere, invitandoci a brindare.

Il profumo è un tripudio di fiori bianchi freschi, frutta a polpa bianca, pera e note agrumate di lime e pompelmo, arricchite da accenni tropicali. Al palato, questa bollicina regala una piacevolezza festosa, con una grande freschezza, sottile sapidità e acidità arricchita da una parte aromatica che lo rendono perfetto per accompagnare ricchi aperitivi, piatti a base di pesce, e formaggi di media stagionatura.

Insomma, la Spergola di Venturini Baldini è una vera chicca da non sottovalutare.

Venturini Baldini

Via Filippo Turati 42 - 42020 Quattro Castella (Re)

Tel 0522 249011

Paolo Porfidio

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.