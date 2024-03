Essenza mediterranea e Ceraudo: la Calabria è servita, a pranzo e all'aperitivo

Il vermouth ha una storia centenaria e, più in generale, il vino aromatizzato attraversa i millenni, addirittura: è quindi il caso di scaricare qualche aggiornamento periodico. Ad esempio, se è corretto legare il vermouth a Torino, non va trascurata la storia di quello della famiglia Giacobini, prodotto sin dalla fine dell’800 ad Altomonte, in Calabria. Si può dire che, dagli inizi, l’azienda calabrese fu in grado di fare concorrenza ai cugini nordici. Lo testimoniano i primi importanti riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro all’esposizione universale di Saint Louis nel 1904; nel 1909 venne riconosciuta come Azienda di Eccellenza e l’Almanacco Italiano le dedicò un articolo dal titolo “La Casa Giacobini, in Altomonte, ed i Vini Calabresi di Lusso”; e non mancarono, negli anni successivi, altre grandi soddisfazioni. Ne ha parlato alla stampa Vittorio Gargaglione, titolare dell’azienda “Essenza Mediterranea” di Altomonte, nel corso della presentazione milanese tenutasi presso il bistrot-cocktail bar “Bella Milano”.

Il vermouth rosso Giacobini di Essenza mediterranea

La genesi

«La mia famiglia è storicamente legata ai Giacobini - ha spiegato Gargaglione - avendo i miei parenti lavorato per loro prima della chiusura dell’azienda, avvenuta poco meno di un secolo fa. È per questo che mi è sembrato naturale, nel 2020, mettere in campo un nuovo progetto con l’idea di realizzare prodotti che, oltre a rappresentare al meglio il territorio e le tradizioni di famiglia, siano in linea con i trend di mercato e con l’obiettivo di espandere la distribuzione oltre i confini regionali».

Nascono così prima Amaro Eroico ed Elixir, e ora Bitter e Vermouth, che hanno sempre identificato e rappresentato la storia di Giacobini. La versione bianca nasce da vitigni autoctoni calabresi, forniti dall’azienda agricola Ceraudo, per la precisione da un mix di Mantonico e Greco Bianco, in modo da garantire una base aromatica piuttosto ricca. In miscelazione il vermouth bianco si usa abbastanza poco, oggigiorno, se comparato al suo omologo rosso; un tempo si beveva liscio, o con ghiaccio, o allungato con soda. il classico “vermuttino” da aperitivo.

«Riscopriamo l'agrumato fresco»

«A me piace il tentativo di riportare in auge questa usanza - ha precisato Vittorio Gargaglione - perché questo agrumato fresco, che solletica il naso, con qualche nota balsamica, merita qualche attenzione da parte del pubblico. Anche col vermouth rosso voglio battere una strada nuova, e difatti quello di “Essenza Mediterranea” non si basa su vini bianchi colorati col caramello, come vorrebbe la tradizione; ho voluto aggiungere al vino bianco un tocco di Dattilo, un rosso ricavato al 100% da gaglioppo, un vitigno autoctono calabrese, per dare robustezza, colore, aromi. La parte aromatica si arricchisce poi di assenzio, foglie di olive e di carciofo, eucalipto e altro ancora, in modo da rafforzare l’identità mediterranea. Altra caratteristica fondamentale, che ci tengo a sottolineare, è che sia il bianco sia il rosso sono realizzati con materie prime provenienti da agricoltura biologica certificata».

L’Essenza mediterranea di Gargaglione attinge non solo alle materie prime, ma anche ai talenti della sua terra: nella fattispecie, quello di Caterina Ceraudo, chef del ristorante stellato “Dattilo” a Strongoli (Kr), che contribuisce al progetto con i vini dell’azienda di famiglia, oltre che con la grande capacità di selezione di erbe aromatiche e sentori mediterranei.

Gli abbinamenti del duo Gargaglione-Ceraudo

«Sono cresciuta in un’azienda agricola - ha dichiarato Ceraudo - tra ulivi, piante di agrumi e filari di viti, imparando sin da piccola a conoscere il valore dei frutti della nostra terra. Negli anni ho maturato una grande passione per le erbe aromatiche, diventate insieme agli agrumi elementi fondamentali della mia cucina: la loro selezione, la continua ricerca e sperimentazione, il loro dosaggio ed uso equilibrato caratterizzano tutti i miei piatti. Ho accolto con entusiasmo questa nuova sfida, non solo per la mia passione per le materie prime e per il contributo che potevo dare a questo ambizioso progetto, ma anche per mettere in pratica ancora una volta i miei studi di enologia. Infatti, come accade per i nostri vini, sono stata felice di aver contribuito allo sviluppo delle nuove ricette, non solo nella selezione delle erbe aromatiche, ma anche nella fase dell’assemblaggio e della finalizzazione del nostro vermouth biologico dal carattere mediterraneo».

Vittorio Gargaglione e Caterina Ceraudo 1/3 Linguine al prezzemolo, cozze e limone (bistrot-cocktail bar “Bella Milano”) 2/3 Spigola marinata con arance speziate, finocchio e peperoncino (bistrot-cocktail bar “Bella Milano”) 3/3 Previous Next

Gli abbinamenti proposti dal duo Gargaglione-Ceraudo, in occasione della presentazione milanese alla stampa, danno ragione a chi pensa che il connubio cibo-bevande sia il campo minato della fantasia senza limiti, e che comunque non si finisca mai di imparare: abbiamo quindi ammirato le fughe in avanti e le trovate semigeniali della spigola marinata con arance speziate, finocchio e peperoncino assieme al vermouth Giacobini bianco. Al rosso è toccata la tartare di podolico, tuorlo marinato al caffè, cialda di pane soffiato. Il bitter Giacobini per le linguine al prezzemolo, cozze e limone. Infine, il pandolce con spuma allo zabaione se l’è vista con l’amaro Eroico.

Essenza mediterranea

via C.L. Giacobini 133 - Altomonte (Cs)