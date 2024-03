Cervim, il nuovo presidente è Nicola Abbrescia

Nicola Abbrescia è il nuovo presidente del Cervim. Classe 1961, assicuratore specialista in responsabilità civile di professione e vicepresidente dell’Associazione italiana sommelier Ais Valle d’Aosta, succede al produttore vitivinicolo Stefano Celi, titolare di La Source. L'incarico è stato ratificato ieri dall’assemblea dei soci del Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana che ha sede ad Aymavilles (Aosta), riunitasi a Milano nella sede Ersaf Regione Lombardia.

«Sono grato e onorato per la fiducia nei miei confronti per la nomina da parte dell’amministrazione della Regione Valle d’Aosta - sottolinea il neo presidente Cervim Nicola Abbrescia -. La priorità è proseguire l’attività del Cervim nel segno della continuità, con ciò che di importante è stato fatto nella precedente consiliatura per la tutela e promozione della viticoltura eroica e dei vini estremi». Oltre che per le attività legate alla promozione e tutela della viticoltura eroica, il Cervim è noto per organizzare uno dei concorsi enologici più particolari al mondo, il Mondial des Vins Extrêmes, che ogni anno seleziona «i migliori vini frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni». Una rassegna che nel 2024 giungerà alla 32° edizione.

L'assemblea dei soci del Cervim ha quindi nominato il nuovo consiglio di amministrazione, in carica per il prossimo triennio 2024-2027 e che sarà composto, oltre che dal presidente Abbrescia, nominato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta; dai membri: Roberto Gaudio, per la Regione Autonoma VDA; Sara Patat, Regione Autonoma VDA; Mauro Fabrizio Fasano, per ERSAF Lombardia; José Tome’ Roca, per la Députacion de Lugo; Stefano Celi, rappresentante soci cat. B e C; Alberto Zannol, Regione Veneto; Patricia Picard, Région Auvergne Rhône-Alpes ; Alba Balcells I Barril, General de l’Institut Català de la Vinya i del Vi – INCAVI; Manuel Capote Perez, ICCA Canarias. Il revisore dei conti è Paolo D’Aquino.