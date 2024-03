Per una festa del papà alternativa, regala Underberg

Se quest'anno stai cercando un' idea diversa per celebrare la festa del papà, non cercare oltre: Underberg è la soluzione adatta. Con oltre 175 anni di storia, questo amaro dai tratti aromatici intensi potrà rendere la giornata del papà, una giornata diversa dalle altre.

La caratteristica bottiglia da 20 ml di Underberg, avvolta da carta paglia beige e disponibile nel box in latta da 12 pezzi, è un'icona ormai riconosciuta in tutto il mondo e imperdibile per gli appassionati di amari. È un simbolo di qualità e tradizione e può dare un tocco originale all'atmosfera di una celebrazione tra amici o in famiglia, come quella della giornata del papà.

Per degustare l'amaro Underberg si consiglia di versarlo da un angolo di 45 gradi, perfetto per creare cocktail originali o berlo direttamente dalla bottiglia. La sua composizione prevede erbe provenienti da 43 Paesi che si mescolano a creare un boquet aromatico inconfondibile.

Underberg è ideale per il momento dell'aperitivo o come digestivo dopo un pasto per completare una giornata speciale con un tocco di raffinatezza. Inoltre, è adatto a tutti i gusti e le esigenze alimentari essendo privo di zuccheri, certificato kosher e adatto anche ai vegani.

Distribuito da: onestigroup.com