Tallarini, passione di famiglia per vini dai caratteri distintivi

La storia della famiglia Tallarini è intrisa di una profonda passione per il vino, che ha portato Vincenzo Tallarini, dal 1985, a realizzare un significativo progetto per la costruzione di una cantina in Bergamasca, a Gandosso (Bg) nel Borgo del Fontanile e dando vita alla Tallarini Wines. Attualmente, l'azienda si estende su diverse decine di ettari, distinguendosi come una realtà viticola dinamica e orientata all'innovazione.

La tenuta di Tallarini Wines

Tallarini: passione di famiglia

La nuova generazione, rappresentata da Anna e Angelo insieme alle rispettive famiglie, continua a gestire l'azienda, apportando rinnovamenti tecnici e produttivi, ma mantenendo saldo l'amore per il territorio e la tradizione che contraddistinguono da sempre la Qualità Tallarini.

Le parole di Catone, antico sostenitore della cura delle viti, trovano riscontro nella filosofia dell'Azienda Tallarini, che integra l'arte e l'amore per la viticoltura con tecnologie avanzate e ricerca enologica. Il risultato è un connubio di bellezza, piacere e passione, che caratterizza ogni produzione.

Le donne della famiglia Tallarini: Anna Tallarini con Franca e Roberta

Oltre alla produzione di vini, l'azienda si dedica anche all'alta Pasticceria. Anna e Alessio, i pastry chef, creano prelibatezze golose e straordinarie, basate sulla selezione di materie prime di primissima qualità. Gli spazi della cantina vengono messi a disposizione per eventi organizzati o degustazioni dedicate offrendo un'occasione per vivere l'indistinguibile Qualità Tallarini in esperienze gastronomiche ricche e tematiche.

Collezione Tallarini, linea di vini per le grandi occasioni

Ogni vino firmato Tallarini nasce dal lavoro in vigna: bassa resa delle piante, selezione manuale dei grappoli e capacità di cogliere l’attimo per dare il via alla vendemmia. La cantina accoglie legni di piccole dimensioni, barrique e tonneau per i grandi vini, acciaio per i bianchi più giovani. Pressatura soffice, criomacerazione, taglio bordolese e appassimento accurato delle uve sono le linee guida. L’affinamento avviene sempre in bottiglia: può essere di pochi mesi per i vini di pronta beva, arrivando a diversi anni per quelli di lungo invecchiamento. La produzione annua si attesta oltre le 200mila bottiglie.

I vini di Tallarini in degustazione

La Collezione Tallarini offre una gamma di vini per le grandi occasioni, tra cui spicca il Moscato di Scanzo Docg, considerato una delle gemme della cantina. La selezione comprende anche etichette prestigiose come Crystal Rime, Maria e Anna Tallarini e Franca Tallarini spumanti metodo classico millesimati, Assolo Moscato Giallo della Bergamasca, Valcalepio Moscato Passito di Gandosso, Sérafo Rosso della Bergamasca Igt, Satiro Cabernet Sauvignon della Bergamasca Igt, Gaetano Valcalepio Rosso Riserva Doc e Fabula Chardonnay della Bergamasca Igt. Questo panorama enologico offre un assortimento ampio e ricercato, dove territorio e identità sono i pilastri della filosofia produttiva della Casa di Gandosso. La passione per la vigna persiste, ora arricchita da una consapevolezza evoluta e strutturata.

I vini di Tallarini saranno presenti al Vinitaly, il salone internazionale del vino che si terrà a Verona dal 14 al 17 aprile allo stand B9 presso il PalaExpo.

Cantina Tallarini

Via Fontanile - 24060 Gandosso (Bg)