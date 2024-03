Torresella: il nuovo pack dei vini ispirato alla laguna di Venezia

Un paesaggio agricolo distante dal caos cittadino dei grandi centri urbani, dove vita e lavoro procedono in perfetta armonia con la natura circostante. Una distesa di vigneti che si estendono da Fossalta di Portogruaro fino al mare: da un lato le maestose cime delle Alpi, dall'altro la Laguna di Venezia, un tesoro di biodiversità riconosciuto anche come patrimonio Unesco dove acqua, terra e aria vivono in perfetta simbiosi tra loro.

Granaio d'Italia e vigneto d'eccellenza sin ai tempi degli antichi romani e della Serenissima, questo angolo di Veneto fa oggi da palcoscenico ai vini di Torresella che si presentano al pubblico con un nuovo look. Il restyling, che trae ispirazione proprio dal territorio, dona al brand un'immagine elegante e fortemente contemporanea grazie alle dieci etichette che richiamano nitidamente le sihlouette morbide delle barene veneziane: zone di terra emersa, talvolta sommerse per effetto delle maree.

Protagonista indiscussa dell'immagine di Torresella resta la garzetta, uccello mascotte dell'areale lagunare, che l'ha eletto come meta delle sue danze migratorie. è dunque il legame con il territorio il fil rouge della nuova immagine della tenuta i cui vini sono resi ancora piùunici dal terroir da cui traggono origine.

Il terreno dove le viti affondano le proprie radici è caratterizzato infatti da un suolo ricco di sali minerali e argilla. Il clima è reso favorevole da estati calde, che presentano una minima escursione termica tra giorno e notte, e dalle brezze marine che temperano costantemente l'atmosfera.

Ne risultano dieci vini fortemente identitari, un tributo a quella fetta di terra che, abbracciata dai fiumi Livenza e Tagliamento, si distende dalle Alpi fino al mare: dai Prosecco Doc extra dry e Prosecco Doc Rosé, si arriva ai bianchi da monovarietale (Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon e Traminer Aromatico), completado l'offerta con una selezione di rossi che puntano sull'eleganza: Merlot, Cabernet Sauvignon, Refosco e Pinot Nero.

Dal territorio per il territorio: Torresella è “dalla parte della natura”

"Dalla parte della natura", questo lo statement di Torresella: un vero e proprio inno che manifesta l'impegno della tenuta nel tutelare il prezioso territorio che accoglie i suoi vigneti. Un impegno che passa attraverso buone pratiche in vigna e in cantina quali: la selezione accurata dei cloni che, insieme alla gestione del verde, crea condizioni microclimatiche ideali per la maturazione dei grappoli; l'abbandono del diserbo chimico a favore di un presidio più attento e presente in vigna; l'utilizzo di bottiglie in gran parte composte da vetro riciclato e, successivamente al loro utilizzo, interamente riciclabili; l'innovativo utilizzo dell'ala gocciolante interrata che assicura un'irrigazione efficiente con notevole risparmio di acqua dolce; l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e di imballaggi in carta e cartone interamente certificati Fsc.

Torresella è attenta alla sostenibilità ambientale dal 1984

La costante dedizione nel segno della sostenibilità ha permesso a Torresella di ottenere anche la certificazione Sqnpi - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata - che attesta il minimo impatto ambientale delle pratiche agricole. Torresella aderisce inoltre al programma Rafcycle di Upm Raflatac, che consente di recuperare gli scarti delle etichette autoadesive, derivati dalla vestizione della bottiglia, trasformandoli in nuovi prodotti, secondo le pratiche di economia circolare.

Torresella, sostenibile anche nel tappo

Il tappo a vite Stelvin adottato da Torresella per la gamma dei vini fermi si rivela una scelta moderna e pratica - consentendo l'apertura della bottiglia senza l'uso del cavatappi - e in linea con il desiderio del brand di produrre vini freschi, di qualità e di pronta beva, che non necessitano un lungo affinamento in bottiglia. Questa soluzione, che sempre più si sta diffondendo nel panorama dei fine wines, contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e alla facilità del suo riciclo.

Torresella, vini freschi da bere in ogni occasione

I vini bianchi e rosati di Torresella sono caratterizzati da freschezza e versatilità che si fondono in un'esperienza di degustazione adatta ad ogni momento. I vini sono pensati per essere gustati in ogni occasione, portando con sé l'essenza del territorio veneto.

Prosecco Doc Extra Dry

Un Prosecco ben calibrato, in perfetto equilibrio e dalla grande piacevolezza di beva. Di colore giallo paglierino tenue, questo spumante luminoso e brillante dispiega all’olfatto intensi profumi di agrumi e frutta croccante a polpa bianca.

Al palato si distende in un sorso dinamico e ritmico grazie a un perlage di estrema finezza e persistenza, abile nel cadenzare nel lungo finale l’espressione aromatica di fiori primaverili e di frutta dolce e croccante. Ideale per l'aperitivo, accompagna piatti saporiti e piccanti della cucina mediterranea e asiatica.

Prosecco Doc Rosé Brut

Il delicato colore rosato fa da preludio a un bouquet fragrante di fiori, note agrumate e piccoli frutti a bacca rossa. L'eleganza dei profumi si traduce al palato in una freschezza gustativa vibrante e avvolgente. Le sue giocose bollicine ne esaltano leggerezza e bevibilità, prolungando in un finale piacevole i sentori aromatici.

Ottimo come aperitivo, si sposa bene con una vasta gamma di antipasti della tradizione italiana e preparazioni a base di pesce e verdure - preferibilmente dalle nuances rosate come gamberetti, salmone, rapa e pomodoro -. Ideale anche in abbinamento a piatti speziati e saporiti della cucina orientale.

Il Pinot Grigio Venezia Doc

Vino bianco secco, caratterizzato da un colore giallo paglierino. Si caratterizza per finezza e sapidità al palato e delicati aromi di pera e mela verde. Ottimo come aperitivo, si abbina anche a ricette sia semplici che elaborate a base di vegetali e di pesce.

Chardonnay Veneto Igt

Vino bianco secco dal colore giallo paglierino intenso. La sua principale caratteristica risiede nei profumi fini ed eleganti tipici del vitigno, uniti a una struttura acida che ne preserva la piacevole freschezza.

Si abbina perfettamente ad antipasti magri e piatti a base di carni bianche. Ideale con il pesce al forno o alla griglia: preparazioni che ne accentuano la complessità e contribuiscono a un'esperienza gastronomica equilibrata.

Traminer Aromatico Veneto Igt

Vino dal colore giallo paglierino che anticipa il classico ventaglio aromatico di note floreali, agrumi, frutta tropicale e spezie dolci. Al palato è fresco, avvolgente e dinamico, caratteri che esaltano la sua fragranza aromatica. Si sposa perfettamente con antipasti e primi piatti, soprattutto a base di pesce. Particolarmente indicato su portate con note dolci o piccanti.

Cantine Torresella

Via Ita Marzotto 8 - 30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)

Tel 0421 246111