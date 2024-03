Claudia Ciacci nuova general manager di Fratelli Branca Distillerie

Claudia Ciacci è la nuova general manager di Fratelli Branca Distillerie. Una decisione che riconferma l'impegno dell'azienda milanese guidata dall'imprenditore Niccolò Branca verso la crescita e la valorizzazione di talenti brillanti all'interno dell'azienda.

Fratelli Branca Distillerie, Claudia Ciacci nuova general manager dell'azienda

La carriera in Fratelli Branca Distillerie (e non solo) di Claudia Ciacci

Il percorso di Claudia Ciacci in Fratelli Branca Distillerie è iniziato nel 2016: nell'azienda milanese icona del settore beverage & spirits da oltre 179 anni, la manager ha ricoperto ruoli chiave a livello internazionale dimostrando le sue capacità di leadership e innovazione in diversi ambiti aziendali, da ultimo in qualità di chief operating officer e membro del Consiglio di amministrazione. Prima di unirsi a Branca, aveva acquisito esperienze significative come project manager presso Roland Berger Strategy Consultants (dal 2012 al 2016) e come analista finanziario presso Procter & Gamble (dal 2008 al 2012), dopo essersi laureata in ingegneria gestionale all'Università La Sapienza di Roma.

Nel corso della sua carriera, Claudia Ciacci ha saputo sviluppare competenze strategiche e finanziarie, che ha poi applicato con successo in Branca International. Durante il suo percorso professionale in Branca, ha guidato progetti strategici a livello globale, contribuendo alla trasformazione digitale e alla sostenibilità dell'azienda. La sua visione e la sua capacità di guidare il cambiamento hanno contribuito in modo significativo al rafforzamento della posizione di Branca nel mercato globale.

«Grazie a tanti anni all'interno del gruppo, ho avuto modo di assimilare i valori di questa azienda storica che saranno parte integrante del mio impegno in questo nuovo ruolo. Sono consapevole che le sfide che ci attendono siano tante, ma siamo un'azienda coesa e pronta a dimostrare la nostra forza al mondo, fatta di qualità, tradizione e innovazione» ha commentato entusiasta Claudia Ciacci.