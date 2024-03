Drusian, a Vinitaly con il "Rive di Bigolino" in edizione limitata

La storica Azienda Agricola Drusian sarà a Verona dal 14 al 17 aprile 2024 in occasione di Vinitaly, presso il Padiglione 6, Stand B4. Quest’anno verranno presentate due novità di Francesco Drusian, terza generazione al timone dell’omonima Azienda dal 1988, sita nel cuore delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità.

Spumante Valdobbiadene Docg Rive di Bigolino

Per concludere il ciclo triennale del progetto nato nel 2022, “le RIVE, la nostra FIEREZZA”, che prevedeva la realizzazione di tre prodotti annuali in edizione limitata, verrà svelato lo Spumante Valdobbiadene Docg Rive di Bigolino per omaggiare i vigneti Glera situati dietro l’Azienda.

Verrà presentato poi il nuovo brand, Tenuta di Cart, che approda a Vinitaly con la rinnovata veste dello Spumante Rosato Rose Mari, già noto in casa Drusian, prodotto da uve 100% Pinot Nero provenienti dai vigneti situati ai piedi delle Dolomiti Bellunesi. Seguiranno, in futuro, due vini fermi Pinot.

Azienda Agricola Drusian Francesco

Via Anche 1 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 982151