Wine Cruise Oltrepò Pavese e Colli Tortonesi: gemellaggio di vino in crociera

I vini dell’Oltrepò Pavese e del tortonese salpano dal porto di Genova. Non per nuove destinazioni commerciali, ma per essere protagonisti assoluti dell’edizione 2024 della Wine Cruise dell’Oltrepò Pavese e dei Colli Tortonesi. Dalla collaborazione tra l’Agenzia Viaggi Maxerre di Voghera, Costa Crociere, il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi ed alcuni produttori di vini dei due territori continua il progetto che ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere produzioni vinicole attraverso la proposizione di eventi tematici, durante i quali i winelovers potranno avere un contatto diretto con i rappresentanti delle cantine produttrici per scoprire tutte le particolarità dei loro prodotti.

L’inedita esperienza di degustazioni enologiche si abbinerà ad una vacanza indimenticabile, tra terra e mare a bordo di Costa Smeralda. La nave che ha ospitato Sanremo, salperà da Genova il 22 marzo e toccherà alcuni dei porti più belli del Mediterraneo quali, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia e farà ritorno a Genova il 29 marzo. Al termine delle singole giornate dedicate alle visite delle città o al relax a bordo nave, nel food lab, che sarà riservato in esclusiva ai croceristi, si svolgeranno, prima di ogni cena, le serate tematiche dei produttori partner dell'iniziativa.

Il programma della Wine Cruise

Nello specifico il programma prevede degustazioni a tema quali “A tutte bolle”, una serata dedicata alle bollicine di Pinot Nero; “Sfumature di Pinot”, un invito al viaggio attraverso le varie tipologie di vinificazione del Pinot stesso; “Vivace o no?” la serata dedicata alla croatina, il vino della festa nei suoi due metodi di vinificazione. Poi “La Barbera che non ti aspetti” un rosso sorprendente; “L’oro dell’antico Piemonte’”, iniziativa dedicata alla scoperta del Riesling e del Cortese, due bianchi tipici dei territori. Ed infine “È solo questione di tempo”, una serata dedicata ai grandi rossi invecchiati.

Protagonisti della degustazione in mare aperto sono le cantine Defilippi I Gessi, Somnium, La Costanza, Risi Maria Cristina, Luca Guarnone, Torre degli Alberi, Terre di Sarizzola, la Colombera, Cascina Giambolino, Fradè, Piccolo Bacco dei Quaroni, Miotti Marco, Corte Fabbri, La Casaia e Giogà. Queste sono le aziende vinicole entusiasticamente aderenti al progetto che promuoverà, a bordo di Costa Smeralda, questo singolare percorso di sensibilità gusto-olfattiva e conoscenza enologica.