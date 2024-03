Pasqua Vini è “Innovator of the Year" ai Wine Enthusiast’s Annual Star Awards

Pasqua Vini, azienda leader e ambasciatrice dell'Amarone della Valpolicella e dei vini veneti nel mondo, è stata insignita lo scorso febbraio del titolo globale di “Innovator of the Year" in occasione dei 24° Annual Wine Star Awards, tra i momenti più importanti per il mondo del vino. L’evento, che celebra l’eccellenza in varie categorie dei settori wine & spirits, è stato organizzato da Wine Enthusiast e si è tenuto all'Eden Roc Hotel di Miami.

La barricaia di Pasqua (foto: @pasquawines_1)

È la prima volta che un'azienda vinicola italiana riceve questo riconoscimento che premia il lungo percorso di investimenti in sviluppo e innovazione - costanti e coerenti - intrapreso da Pasqua Vini, che ha permesso all'azienda di diventare un laboratorio di ricerca (come l'ha definita Wine Enthusiast lo scorso anno) e di fornire una serie di contributi notevoli all'evoluzione dell'industria del vino.

Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini, ha spiegato: «Essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento è motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l'innovazione che da generazioni contraddistinguono la nostra famiglia. Vogliamo ringraziare Wine Enthusiast per averci permesso di raggiungere un traguardo così significativo nella nostra storia centenaria».

Alessandro e Riccardo Pasqua

«Siamo davvero onorati di aver ricevuto il titolo di Innovator of the Year da Wine Enthusiast. Questo premio testimonia l’impegno della nostra famiglia nello spingere oltre i confini della vinificazione per creare vini eccezionali», ha dichiarato Alessandro Pasqua, Presidente di Pasqua Usa.

Sin dal 1925 la famiglia Pasqua ha dimostrato un approccio visionario che abbraccia l'innovazione, pur mantenendo un profondo legame con la tradizione. Oltre a produrre etichette di alta qualità grazie alla continua sperimentazione su vitigni e terroir, le distintive ed efficaci strategie di marketing e comunicazione dell'azienda hanno permesso di posizionarla strategicamente in mercati cruciali, tra cui gli Stati Uniti e l’Asia.

Pasqua Vigneti e Cantine

Via Belvedere 135 - 37131 Verona

Tel 045 8432111