Adènzia e C’D’C’ di Baglio del Cristo di Campobello: rosso e rosato da apprezzare

Carmelo Bonetta e la famiglia sono vignaioli da sempre in Campobello di Licata (Ag); nel 2007, stanchi di vendere ottime uve, realizzarono la cantina con i più moderni requisiti assumendo come consulente Riccardo Cotarella che ancor oggi affianca l’enologo Giuseppe Lentini.

Baglio del Cristo di Campobello

Baglio del Cristo di Campobello: vini da terroir siciliano a 250m dal mare

Hanno la fortuna di possedere terreni calcarei ricchi di gessi anche cristallini, di sostanze minerali che infondono ai vini caratteristiche uniche, viti reimpiantate con attenzione a partire dal 2000, maniacali cure colturali, trattamenti ridotti allo stretto necessario con coltivazione sostenibile e lotta integrata, a quote sui 250 m non molto lontani dal mare.

In più, lavorano con passione e dedizione e con le idee chiare. Il nome dell’azienda, Baglio del Cristo di Campobello, non è di fantasia ma prende ispirazione da un vicino grande Crocifisso, molto venerato nella zona. Tutto quello che riguarda l’attività dell’azienda, dalla comunicazione alle etichette, dall’accoglienza alla qualità dei vini, è studiato e realizzato al meglio.

Il risultato è che i vini oltre ad essere di eccelsa qualità sono molto apprezzati dalle guide e nei concorsi internazionali anche con le etichette più economiche, a tal proposito aggiungiamo che il loro rapporto qualità/prezzo è notevole. Nero d’Avola, Syrah, Chardonnay, Grillo e Insolia nei loro 50 ha, e nonostante il successo da anni non hanno ingrandito la proprietà proprio per lavorare con cura.

Delle 13 etichette, tra cui 4 spumanti metodo classico, degustiamo Adènzia Rosso 2020 e C’D’C’ Rosato 2023, entrambi Doc Sicilia ed appena messi in commercio.

Adènzia Rosso 2020

L’Adenzia Rosso è Nero d’Avola e Syrah, vendemmia a mano, macerazione di 20 giorni a temperatura controllata, affinamento in botti legno-acciaio per 12 mesi e in bottiglia per circa 15.

Adènzia Rosso

Nel calice colore rubino quasi impenetrabile, al naso amarena, prugna, frutti di bosco, note speziate e balsamiche, complesso e fine; in bocca spicca la sua giovinezza vivace, con tannini già morbidi e bilanciata acidità, corpo non possente per valorizzare la bevibilità, tanto lungo e sarà longevo. Sono 41.500 bottiglie da comprare a casse a € 16,50 e man mano gustarne l’evoluzione.

C’D’C’ Rosato 2023

Il C’D’C’ è un rosato di Nero d’Avola, grappoli scelti, raffreddati a 12°, solo 2 ore di macerazione sulle bucce, tutto il ciclo a temperature controllate, il mosto fiore riposa sui lieviti per 2/3 mesi, poi altrettanti in bottiglia.

C’D’C’ Rosato

Nel calice il colore è rosa con tendenze leggermente ramate; all’olfatto frutti rossi delicati: fragoline, lamponi, accompagnati da pompelmo e melone bianco, franco e rotondo; al palato una struttura moderata, equilibrata mineralità con una punta di sapidità, giusta acidità, un pizzico di tannini, un rosato di grande armonia con un retrogusto che fa ritornare i profumi. Da ottimo rosato costituisce il vino universale estivo, si beve fresco o freddo accompagnando dalle carni ai pesci, ideale con le pizze. Sono 16.000 bottiglie ad € 12,50.

Baglio del Cristo di Campobello

Contrada Favarotta, Strada Statale 123 Km 19,200 - 92023 Campobello di Licata (Ag)

Tel 0922 877709