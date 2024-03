Brindisi ai diritti delle donne con il Pecorino Castello di Semivicoli di Masciarelli

Masciarelli Tenute Agricole presenta l'ultima annata dell'Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli. Il vino di punta della linea che porta il nome della seicentesca dimora baronale, oggi wine resort della cantina, ora si erge a vino simbolo della lotta alla violenza di genere. L'etichetta è infatti protagonista di un progetto charity a sostegno dei diritti delle donne. Il 5% del ricavato delle vendite sarà devoluto dall'azienda vitivinicola abruzzese a favore dell'associazione D.i.Re - Donne in Rete Contro la Violenza, che promuove azioni quotidiane per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Non è la prima volta che Masciarelli Tenute Agricole mette uno dei suoi vini più iconici al servizio di una causa sociale.

Il 5% del ricavato delle vendite del Pecorino "Castello di Semivicoli" di Masciarelli andrà all‘associazione D.i.Re

Le origini di questa iniziativa risalgono al febbraio 2017 con il sostegno alla Onlus Progetto Noemi. Negli anni a seguire, poi, a beneficiare della campagna solidale associata al lancio dell'Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli sono state rispettivamente la Cooperativa Sociale Kaleidos, l'associazione Il Giardino Segreto, la Onlus BambiniSenzaSbarre, l'organizzazione non profit Terre des Hommes Italia per la sua missione in Libano, Food for Soul e, infine, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Abruzzo.

Qualità, artigianalità e impegno sociale

«Per Masciarelli Tenute Agricole ogni bottiglia prodotta rappresenta non solo un veicolo per trasmettere una filosofia improntata alla qualità, all'artigianalità e all'amore verso il territorio - dichiara Marina Cvetic, amministratore delegato di Masciarelli Tenute Agricole - ma anche e soprattutto uno strumento per diffondere il concetto del rispetto di ogni individuo e il valore della parità di genere, capisaldi della grande famiglia Masciarelli, che basa le relazioni con tutti i suoi collaboratori sull'affetto sincero e sul rispetto reciproco. Il risultato è l'indissolubile legame dell'azienda con i dipendenti, gli stakeholder e le persone che abitano nei territori in cui opera».

Prodotto dai vigneti che circondano il Castello, l'Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli è il bianco più prezioso della linea. Pecorino in purezza, dalle olfattive e persistenti note balsamiche, si presenta fresco al palato e gradevolmente sapido. Un bouquet deciso, contraddistinto da sentori di salvia, timo ed erbe di montagna, che lo rendono un vino vibrante e versatile negli abbinamenti, dagli aperitivi agli antipasti, dalle portate di pesce ai formaggi. La bottiglia è acquistabile sul sito www.store.masciarelli.it e nelle migliori enoteche e ristoranti.