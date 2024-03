Don Candeloro di Al-Cantàra: in etichetta il burattinaio di Giovanni Verga

L'Etna Rosso Doc "Don Candeloro" della cantina Al-Cantàra, è un Etna Rosso Doc da uve di nerello mascalese della vendemmia 2019 provenienti da uno specifico appezzamento della Contrada Feudo Santa Anastasia, a Randazzo (Ct) sull’Etna, dove ha sede l’azienda. Una sosta per 14 mesi nei tonneaux di castagno, essenza tipica della zona, imbottigliato in 1340 esemplari.

L'etichetta del Don Candeloro di Al-Cantàra

Un vino dedicato ad un racconto non molto conosciuto di Giovanni Verga in cui racconta le vicende poco fortunate di Don Candeloro un burattinaio la cui arte va in malora a causa dell’avvento di un nuvo modo di fare teatro. Si spiega l’etichetta realizzata dall’artista Annachiara Di Pietro: tre pupi siciliani sullo sfondo di un sipario con i decori tipici del teatro dell’Opera dei Pupi riletti secondo i codici stilistici dell’artista.

Tutte le etichette sono numerate e rifinite a mano. Un vino da collezione. Marchio distintivo dell’azienda è la combinazione tra vino, arte e poesia. Non a caso i vini si ispirano ad autori siciliani.

Al Cantàra

Contrada Feudo S. Anastasia, S.P. 89 - 95036 Randazzo (Ct)

Tel 095 222644