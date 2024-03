 Eleva: 20 anni di passione per l'Amarone

Sono passati 20 anni dal primo vino prodotto dall’azienda Eleva, l’ Amarone della Valpolicella Classico Piovesole. Come è noto, i grandi vini si misurano sulla lunga distanza e l’Amarone della Valpolicella Piovesole di Eleva ha dimostrato di appartenere alla categoria dei vini longevi in occasione dei 20 anni dalla sua uscita. Una giornata di festa per una verticale a ritroso dalla “neonata” 2020 indietro fino alla 2000, passando per la 2018, la 2015, la 2011 e la 2008.

Eleva celebra i suoi 20 anni con una verticale "a ritroso"

Amarone Piovesole, eccellenza e longevità

La prima regola dell'enologia di eccellenza è la capacità dei vini di vivere a lungo - sottolinea Raffaella Veroli, socia ed enologa perno della storia di Eleva. Siamo molto orgogliosi di aver proposto in degustazione anche alcune bottiglie del 2000, la nostra prima annata in assoluto, a coloro che ci hanno sostenuto fin dall’inizio della nostra avventura».

Un’avventura unica quella di Eleva nella genesi quanto nella crescita e nella successiva declinazione dei vini in cinque etichette: quattro sono espressione delle denominazioni di origine Valpolicella, mentre l’ultima nata, il Cercastelle, è una “divagazione” igt Rosso Verona da uve Merlot e Oseleta “a dimostrare ciò che i vigneti di questa azienda possono esprimere».

Amarone Piovesole, 20 anni di valori

«I 20 anni di Amarone Piovesole rappresentano una conquista, ma non un traguardo - aggiunge Davide Gaeta, economista presso l’Università di Verona e proprietario di Eleva con Raffaella. «Si tratta di una tappa che abbiamo voluto condividere con i nostri distributori e agenti storici invitandoli a partecipare ad una verticale di eccezione per profondità di annate per ringraziarli della loro stima e amicizia».

Davide Gaeta e Raffaella Veroli

Un’occasione perfetta anche per ripercorrere il percorso dell’azienda e rimarcarne valori e punti di forza. La storia di Eleva, sita a Sant’Ambrogio di Valpolicella in una località significativamente denominata Conca d’Oro, ha inizio con il lascito testamentario ad una onlus che l’affida in gestione a Raffaella e Davide.

Amarone Piovesole, evoluzione continua

Nel 2000 nasce l’Amarone Piovesole, messo in commercio nel 2005, rimasto l’unico vino aziendale fino al 2010 quando è stato affiancato dal Valpolicella Classico Fralibri. Una scommessa difficile da vincere per una onlus che ha necessità di denaro da investire nelle proprie attività e non di “travasare” risorse finanziarie in un’azienda vitivinicola per farla crescere. Da qui la richiesta ai due conduttori di rilevare Eleva. Richiesta accettata nel 2011.

Gaeta: «Anche i grandi Châteaux sono partiti da piccole dimensioni»

«Anche i grandi Châteaux sono partiti da piccole dimensioni», racconta scherzando Gaeta per rivendicare l’eccellenza anche di un’azienda “microscopica” come Eleva. E poi da economista spiega: «Questa dimensione, unitamente ai terrazzamenti sorretti dalle marogne, tradizionali muretti a secco della Valpolicella, è fortemente collegata alla qualità di una viticoltura giocata ‘in sottrazione’, cioè producendo poco», riferendosi alla conduzione in Bio e alle basse rese ad ettaro.

Questi due elementi insieme alla conduzione agronomica “su misura” - tarata sui suoli e le 8 varietà coltivate sulle 18 terrazze vitate che costituiscono il corpo unico dell’azienda - e alle vinificazioni separate delle uve in funzione della destinazione enologica, rappresentano la filosofia aziendale e implicano non solo la qualità dei vini, ma anche costi elevati.

Eleva, non solo Amarone: gli altri vini

Solo nel 2013 ad affiancare l’Amarone Piovesole e il Valpolicella Fralibri sono usciti gli altri vini: Tenzone Valpolicella Ripasso Classico Superiore e Tomo XIV Recioto della Valpolicella Classico e poi, nel 2022, il Cercastelle.

Negli anni è stata potenziata la distribuzione nel canale horeca e organizzata l’accoglienza nella cantina

Eleva, di fatto operativa da un solo ventennio, ha avuto una crescita importante e guarda alle 40mila bottiglie nel 2026 «facendo tutto con il cuore e poche risorse economiche - precisa Gaeta, che ha alle spalle esperienze di gestione di importanti aziende italiane e internazionali - il che ci rende ancora più orgogliosi».

Un lasso di anni breve per i tempi del vino in cui è stata potenziata la distribuzione nel canale horeca e organizzata l’accoglienza nella cantina scavata nella roccia e perfettamente inserita nel paesaggio, dove si respira un’atmosfera quasi sacrale.

La verticale di Piovesole, 20 anni di Amarone della Valpolicella

Sono molto rare le occasioni in cui è possibile degustare Amarone della Valpolicella di annate molto indietro nel tempo. Il successo travolgente e relativamente recente dell’Amarone, infatti, ha indotto la stragrande maggioranza delle aziende a vendere tutta la produzione più che a conservare un archivio di vecchie annate.

Un elemento che ha reso ancor più memorabile la verticale di Piovesole partita dall’ultima annata non ancora in commercio, ma in affinamento in bottiglia, la 2020, già molto godibile, ma da aspettare per la sua completa espressione; non denuncia i limiti di un’annata definita “in diluizione” per la primavera prima soleggiata e poi molto piovosa: al naso visciole, spezie e tabacco, in bocca esuberante, marcata dalla ciliegia e dal tannino setoso.

Eleva, una verticale a ritroso dalla “neonata” 2020 indietro fino alla 2000

La 2018, annata di buon equilibrio, è nella sua pienezza, ma può ancora attendere. La prima con etichetta Bio dopo i tre anni di conversione, presenta al naso prevalenza di note balsamiche e un sorso succoso, fresco e sapido nello stile Eleva. La 2015, bell’annata, è all’apice della sua eleganza che al naso si presenta con note speziate, incenso e frutta rossa sotto spirito; il sorso è verticale, sapido e succoso.

La 2011, unico vino in bottiglia da 750 ml, denuncia una evoluzione più rapida rispetto alle altre annate in magnum. Annata calda, al naso sposa la frutta rossa matura con l’eucaliptolo: in bocca è densamente glicerico e lungo, da bere presto. La 2008, considerata una “piccola annata” perché fredda e piovosa, sorprende per il suo equilibrio e un naso di grande ampiezza per la presenza di molte famiglie aromatiche; inaspettatamente in bocca è invece austero e si esprime prevalentemente attorno a note vegetali.

Dulcis in fundo, la 2000 verticale e sottile con note evolutive classiche al naso e un sorso complesso ed elegante segnato dall’amarena nel finale in cui emerge una nota sapida. Fragile all’esposizione dell’aria.

Amarone Piovesole 2019, come nasce e che caratteristiche ha

In commercio è invece arrivato l’Amarone della Valpolicella Classico Docg Piovesole 2019. La vendemmia 2019 era iniziata i primi giorni del settembre con la raccolta manuale di grappoli selezionati in cassetta e si è conclusa a inizio novembre. Nel complesso è stata un’annata caratterizzata da un inverno mite, la vera differenza l’ha fatta l’estate, in particolare nei nostri vigneti di collina, dove le temperature sono rimaste sotto i 30/32°C. I vini che ne derivano sono di eccezionale finezza ed eleganza.

Amarone della Valpolicella Classico Docg Piovesole 2019

Le uve in cassetta dedite alla produzione di Piovesole 2019 sono state riposte per circa 120 giorni in “fruttai” dove è avvenuto il processo dell’appassimento: parziale disidratazione delle uve che permette di ottenere nel vino una maggior concentrazione di zuccheri e polifenoli.

Successivamente nel mese di gennaio sono iniziati i processi di vinificazione a temperature controllate in vasche di acciaio. A seguire l’affinamento in botti di rovere da 25 hl dove si ha una naturale microssigenazione con la stabilizzazione del colore ed evoluzione della componente aromatica. Successivamente il vino viene messo in bottiglia posta orizzontalmente a completare la formazione del bouquet.

Piovesole 2019 si presenta con un colore intenso rosso granato, un’intensità aromatica di frutto scuro essiccato, ciliegia sottospirito e confettura, assieme a note speziate e di tabacco. L’impatto in bocca è avvolgente, con un tannino morbido e setoso. Si abbina a piatti a base di carni pregiate, selvaggina e brasati, formaggi stagionati e pasticceria secca. Si consiglia di servire ad una temperatura di 18°C e di stappare la bottiglia un’ora prima del consumo. Potenziale evolutivo più di 20 anni.