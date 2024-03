Shanky’s Whip: l'Irish Whiskey Liquor che conquista tutti i palati

Shanky’s Whip è una straordinaria fusione di Black Irish Whiskey e altri distillati irlandesi arricchiti con aromi naturali di vaniglia e caramello. Questo liquore, completamente prodotto in Irlanda, si presenta in un'elegante ricetta originale pronta a conquistare anche i palati più esigenti. È distribuito in Italia da Onestigroup.

Shanky’s Whip

Dal colore noce scuro, Shanky’s Whip offre un bouquet olfattivo avvolgente e complesso, caratterizzato da note cremose, caramellate, burrose e speziate. Al palato, si rivela un'esperienza ricca e vellutata, con pronunciate sfumature di vaniglia e caramello. Le caratteristiche distintive del whiskey irlandese emergono in modo persistente, conferendo complessità e profondità a questo irresistibile whiskey liquor.

Shanky's Whip: La ribellione del gusto irlandese, un liquore che sfida i confini del whiskey tradizionale

La personalità unica di questo liquore è stata concepita da un innovatore controcorrente che, desideroso di creare qualcosa di diverso, ha unito la passione per il whiskey, il gusto della crema e l'amore per la Stout scura. Il risultato è un lampo di genio materializzato in Shanky's Whip, un prodotto che sfida i limiti e si propone di conquistare tutti i gusti. Grado alcolico del 33% e in formato da 70 cl.

Il marchio è rappresentato da un'etichetta che promuove l'intrigante carattere del prodotto, descritto come “SMOOTH. BLACK. IRISH.” Un blend liquroso che incarna il gusto autentico dell'Irish Whiskey in modo straordinariamente cremoso e vellutato. Il Master Distiller Shaun Mckevitt lo definisce come «uno spirit assolutamente intrigante dall'Irlanda, è come vorresti assaggiare l’Irish Whiskey. Bevilo on the rocks. Leggendario.»

Questo liquore, parte della Whisky Exclusive Collection, è una testimonianza dell'artigianalità e della maestria irlandese nella produzione di liquori premium. Shanky’s Whip è distillato, miscelato e imbottigliato interamente in Irlanda e, va sottolineato, non contiene latte né creme. Una creazione leggendaria pronta a conquistare il cuore e il palato degli appassionati di whiskey e liquori di tutto il mondo.

Distribuito da:

Onestigroup Spa

Via Toscana 5/7 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Pc)

Tel 0523 245511