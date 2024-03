 Vino e relax: la formula di Cascina Nuova, alle porte di Brescia

Quando si dice “credere in quel che si fa”. Nel mondo del vino accade spesso, anche se non sempre viene alla ribalta. È il caso di Franco Poli, un piccolo produttore nascosto fra le colline di Poncarale, nel parco regionale del Monte Netto, zona Igt e Doc Capriano del Colle. La Cascina Nuova VinoeRelax si sviluppa su 3 ettari di proprietà che Franco - 60 anni - conduce direttamente con la moglie e la figlia Cristina, 24 anni, sommelier di 1 livello. Complessivamente 18 mila bottiglie, due terzi di rosso e un terzo di bianco, più 500 di spumante, «le prime ad essere vendute», sottolinea con orgoglio il viticoltore. Prezzo dai 7 ai 15 euro in cantina. Una piccola azienda che ha radici ben solide, essendo nata nel 1974.

Franco Poli nella sua cantina La Cascina Nuova VinoeRelax

«Le mie viti - ricorda Franco - hanno mediamente 45 anni e sono ben contento di mantenerle tutte in vita e di curarle come si assiste il nonno che si ha in casa. Rappresentano la storia della cantina e, appunto, l'esperienza iniziata da mio padre 50 anni fa. Viti vecchie, nessuna nuova barbatella, che mi danno dei rossi insuperabili. Alcune tenterò anche di trapiantarle in un'altra zona del vigneto dopo aver lavorato il terreno con una miscellanea di estratti di frutti ed erbe». A confermare la bontà della scelta, Franco rimarca che lo scorso anno ha fatto sette trattamenti (contro la peronospora, soprattutto), «rispetto ai 16 e i 18 degli altri viticoltori della zona».

La verticale di Capriano del Colle Doc Riserva

«Mai - sottolinea - far soffrire la vite». E infatti la produzione varia fra i 70 e gli 80 quintali di uva per ettaro. L'affinamento avviene in prevalenza in cemento e acciaio, con poco utilizzo del legno. «Qui vivo - spiega Franco Poli - e voglio continuare a vivere fra i filari di Cabernet , Merlot e Sangiovese. A tenerci compagnia ci sono pure 22 arnie con oltre 2 milioni di api che contribuiscono a salvare un ecosistema, particolarmente delicato e compromesso, alle porte di Brescia». A La Cascina Nuova VinoeRelax si effettuano visite guidate e degustazioni e in cantina vi è un originale "Casino Borghetti" del 1851. Vino e prodotti tipici del territorio: enoturismo, insomma, sincero e genuino.

Vini in affinamento nella cantina di Poncarale, alle porte di Brescia 1/3 Franco Poli predilige l'acciaio al legno per i vini di La Cascina Nuova VinoeRelax 2/3 I vini de La Cascina Nuova VinoeRelax 3/3 Previous Next

In occasione di una verticale di Capriano del Colle Doc Riserva in formato magnum, a partire dalla vendemmia dal 1997, abbiamo assaggiato sei intriganti e coinvolgenti rossi con diverse peculiarità. Superlativo il 2001. A condurre la degustazione l'enologo Cesare Ferrari e l'agronomo Moris Rossi. Dallo storico 1997, a seguire il '98, '99, 2000, 2001, fino ad un "giovanissimo" 2015.

«In tutti - ha rimarcato Ferrari - le potenzialità della zona, espresse fra i 13 e i 14 gradi. Vini evoluti, vicini per assonanza ma allo stesso tempo ricchi di diversità, di colore rosso rubino vivace, buon profumo ed ottima struttura e di eccezionale morbidezza. Tannini che evolvono e diventano piacevoli e coinvolgenti. «Una gioia per il palato, perché la vite vecchia è generosa e non delude mai»: parola di Franco.

Cantina Az. Agr. La Cascina Nuova di Poli Franco - VinoeRelax

Cascina Nuova, 10 - 25020 Poncarale (Bs)

Tel. 3498536896