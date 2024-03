Sun-dried Gin, ecco com'è il primo gin alla cascara

Sun-dried Gin viene realizzato con una tecnica proprietaria ideata da Fabio Verona, responsabile formazione ed eventi presso Caffè Costadoro, insieme a Distillerie Vincenzi di Moncalieri. Sicuramente un gin insolito, dalle note aromatiche in grado di stupire. Partiamo dalla cascara, ovvero la polpa e la buccia del frutto del caffè tutto ciò che non è chicco. Normalmente, nelle regioni produttrici di caffè, le componenti esterne del frutto sono considerate sottoprodotti di scarto ed impiegate per la concimazione dei terreni agricoli. Solo piccoli produttori sono in grado di utilizzarla per realizzare tisane, confetture e liquori. In Italia poco si parla di cascara, perchè l'Unione Europea ha approvato la Cascara come nuovo alimento (tradizionale dei paesi terzi) solo nel febbraio 2022.

Sun-dried Gin ideato da Fabio Verona con Distillerie Vincenzi

Sun-dried Gin, un prodotto inedito ottenuto dalla polpa e della buccia del frutto del caffè

In commercio si trova la polpa essicata, ricca di zuccheri ed antiossidanti: ha sentori di uva passa, fichi secchi, datteri. La si trova in vendita come Coffee Cherry tea, per preparare deliziosi infusi da consumarsi sia freddi che caldi. Da questi presupposti, nasce il Sun-dried Gin, in bottiglia in vetro riciclato. Un gin, il cui ingrediente sono le bacche di ginepro toscano, che si presenta di un bel colore ambrato (non contiene coloranti), morbido con la dolcezza del dattero, acidità dei frutti rossi, ricorda molto le note del boero. La cascara utilizzata proviene da piantagioni biologiche del Perù. Un gin da godere liscio oppure in blanda miscelazione. Per un gin&tonic occorre scegliere una tonica morbida, non troppo amaricante, per non sbilanciare il gusto. Sun-dried Gin sarà in commercio ad inizio aprile.