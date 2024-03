Cristian Ridolfi nuovo presidente del Consorzio Soave: eletto all'unanimità

Cristian Ridolfi è il nuovo presidente del Consorzio del Soave. Direttore di Cantina Santi (Gruppo Giv), Ridolfi è stato eletto all’unanimità dal nuovo consiglio di amministrazione del consorzio, riunitosi ieri a Soave. Succede a Sandro Gini, che ha presieduto l’organo consortile per due mandati consecutivi, dal 2018. Classe 1971, veronese di nascita, diplomato in viticoltura ed enologia all’Istituto Agrario di Conegliano, ha approfondito negli anni le peculiarità dei terroir che caratterizzano l’intero areale veronese, sviluppando le proprie competenze in tema di denominazioni, storia e vitigni.

Cristian Ridolfi, nuovo presidente del Consorzio del Soave

«Quella del Soave è una denominazione che da sempre porto nel cuore - sono le prime parole di Cristian Ridolfi nel ruolo di presidente del Consorzio del Soave - e sono onorato di poter rappresentare questo eccellente vino bianco, simbolo dell’Italia nel mondo. La denominazione del Soave ha moltissime cose da raccontare a cominciare dalla bellezza del suo paesaggio per proseguire con la qualità indiscussa delle sue produzioni. Gli uomini e le donne che ogni giorno coltivano con passione queste terre sono i primi testimoni e artefici di questa meraviglia tutta italiana che da oggi avrò l’onore di rappresentare».