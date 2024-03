La Vigna delle Terrazze Bianchello del Metauro 2022 di Claudio Morelli

Nelle Marche, il Bianchello del Metauro è una varietà viticola molto antica, citata persino da Tacito durante la storica battaglia del Metauro nel 207 a.C., dove Cartaginesi e Romani si scontrarono. Secondo Tacito, i Cartaginesi, la sera prima della battaglia, si lasciarono andare a un eccesso di Bianchello del Metauro, il che potrebbe aver influito sulla sconfitta dell'esercito di Asdrubale.

Bianchello del Metauro La Vigna delle Terrazze

Per esplorare questa varietà, ci immergiamo nella degustazione del Bianchello del Metauro La Vigna delle Terrazze prodotto dalla cantina Claudio Morelli. Questo vino rappresenta un'interessante espressione del territorio, con le sue vigne che si sviluppano su terreni tufacei, conferendo al vino sfumature minerali distintive.

L'azienda Claudio Morelli ha radici profonde nel mondo della viticoltura ed enologia, con una storia che risale agli anni '30, quando la famiglia decise di dedicarsi all'agricoltura, concentrandosi sul vino dagli anni '50. Nel corso degli anni il loro Bianchello del Metauro ha raggiunto un'elevata qualità.

Vino degustato: La Vigna delle Terrazze Bianchello del Metauro 2022

Il calice per la degustazione potrebbe essere un calice ampio e slanciato per favorire l’ossigenazione del vino e la liberazione degli aromi.

Si presenta con un colore giallo paglierino e riflessi verdognoli spiccati e molto luminosi. Il suo profumo è ricco di note di frutta a polpa bianca, con accenti tropicali di ananas e agrumati come pompelmo e un po’ di cedro, arricchito da piacevoli note balsamiche di salvia, basilico e timo. Molto fresco invoglia la beva.

Al palato, questo vino offre una finezza e una sapidità notevoli, grazie alla concentrazione di tufo nel vigneto, che si traduce in una mineralità profonda e appagante. È un vino delicato all'ingresso, ma che si evolve con eleganza e ampiezza, offrendo una grande persistenza aromatica.

Il Bianchello del Metauro di Claudio Morelli si sposa splendidamente con piatti a base di pesce, formaggi di media stagionatura e grazie alla sua freschezza e complessità anche con taglieri di salumi.

In conclusione, si tratta di un vino davvero interessante che incarna appieno l'essenza del territorio e l'impegno artigianale della cantina di Claudio Morelli.

