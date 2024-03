Baglio di Pianetto sceglie Graziana Grassini per i suoi vini siciliani d'altura

Graziana Grassini è la nuova enologa di Baglio di Pianetto. L’annuncio ufficiale porta la firma di Grégoire Desforges e dell’ad Dante Bonacina. L’ingresso della nota winemaker nella nota cantina siciliana si inserisce nel progetto di eccellenza vitivinicola inaugurato dalla terza generazione della famiglia proprietaria della cantina fondata da Paolo Marzotto. La grande sfida qualitativa che Baglio di Pianetto e Graziana Grassini hanno deciso di affrontare insieme è quella di reinterpretare la tradizione vitivinicola siciliana, in un territorio vocato come quello tra Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi. «Il progetto Baglio di Pianetto - sono le prime parole di Graziana Grassini - mi è subito piaciuto. Santa Cristina Gela, situata a 700 metri sul livello del mare, è un territorio dotato di grandi potenzialità, soprattutto ora che il cambiamento climatico ci mette ogni anno sempre più alla prova».

Graziana Grassini, nuova enologa di Baglio di Pianetto, con Grégoire Desforges e Dante Bonacina

Si tratta di un’altimetria inusuale per la Sicilia, se si esclude l’Etna. «E a questa altitudine - aggiunge Grassini - le potenzialità dell’area e dei vitigni si possono esprimere al massimo: l’obiettivo enologico sarà valorizzare questo patrimonio attraverso le linee In Purezza e ViaFrancia». «Non poteva che partire dal cuore del territorio in cui Baglio di Pianetto è nata il nuovo piano di valorizzazione della cantina e dei suoi vini - aggiunge Grégoire Desforges - a cui si unisce la mia personale ambizione di affrontare la sfida del mercato offrendo un vino dalla forte identità, in grado di raccontare una Sicilia diversa, ancora tutta da scoprire». La presentazione ufficiale del nuovo progetto enologico e del territorio di Baglio di Pianetto è in programma a Verona, durante Vinitaly 2024.