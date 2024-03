Vinibuoni d'Italia, ad Imola le "Corone" alle cantine dell'Emilia Romagna

Un evento riuscito e apprezzato da produttori, giornalisti e addetti ai lavori quello che venerdì 1 marzo ha visto il ritorno, nella accogliente cornice dell’Auditorium SACMI di Imola, della presentazione dei vini premiati per il 2024 con il riconoscimento della celebre Corona attribuita dalla Guida Vinibuoni d’Italia, edita dal Touring Club Italiano. A fare da anfitrioni, due figure ben note al mondo del vino come i curatori nazionali della guida, Mario Busso e Alessandro Scorsone, che hanno innanzitutto ribadito l’attualità dell’idea originaria ovvero quella di concentrarsi sui vini ottenuti esclusivamente da vitigni autoctoni, quindi fedele espressione del territorio di provenienza. Una fotografia più che rappresentativa della produzione nazionale, ben evidenziata dai numeri delle etichette prese in considerazione: oltre 35 mila campioni degustati provenienti da 1.949 aziende che, dopo le opportune selezioni, nelle pagine della guida danno spazio a ben 6.728 vini recensiti.

La premiazione della Guida Vinibuoni d'Italia: le Corone all'Emilia Romagna

Fra questi 703 hanno ottenuto il riconoscimento della Corona, assegnato dai coordinatori regionali ai vini ritenuti più meritevoli. All’interno di questa categoria i coordinatori nazionali hanno poi ulteriormente selezionato i vini “coronati” in un ristretto circolo dei TOP 300, presentati in anteprima, insieme alla guida, nel corso del Merano Wine Festival 2023. Nella puntata imolese invece si sono premiati le selezioni regionali di produttori provenienti da tutt’Italia oltre che quelle del progetto "Oggi le corone le decido io”, riconoscimento attribuito da una giuria composta da giornalisti e operatori del settore, che di fatto ha aggiunto un tocco di imprevedibilità al processo di premiazione. I padroni di casa della SACMI rappresentati dal Presidente Paolo Mongardi e dal Direttore Commerciale della Defranceschi, Laurent Guillemain, hanno introdotto la storica azienda emiliana, che dall’intuizione dell’enologo-fondatore Francesco Defranceschi è diventata nei suoi 70 anni di attività un’eccellenza mondiale nella produzione di macchinari enologici.

I vini premiati da Vinibuoni d'Italia 2024 in Emilia Romagna

Cantina di Carpi e Sorbara

Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Spumante Brut Omaggio a Gino Friedmann 2022 Cantina di Santa Croce

Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc Rosso Frizzante Vigne Vecchie 2022 Cavicchioli

Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vigna del Cristo 2022 Celli

Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro Bron & Rusèval 2020 Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2022 Condé

Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio Vigna Raggio Brusa 2020 Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc Rosso Frizzante Canova 2022 Fattoria Nicolucci

Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2020 Ferrucci

Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Domus Caia 2020 La Tosa

Emilia Igt Malvasia Passito L'Ora Felice 2022 Lini 910

Emilia Igt Lambrusco Spumante Brut Scuro Lini 910 2022 Madonia Giovanna

Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro Ombroso 2020 Medici Ermete

Reggiano Doc Lambrusco Frizzante Quercioli Merlotta

Romagna Albana Docg Passito Ombre di Luna 2021 Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Leclisse 2022 Podere Il Saliceto

Lambrusco di Sorbara Doc Rosato Frizzante Falistra 2022 Poderi Fiorini

Lambrusco di Sorbara Doc Rosato Spumante Brut Corte degli Attimi 2022 Poderi Morini

Romagna Doc Centesimino Oriolo Savignone 2022 San Patrignano

Romagna Doc Sangiovese Superiore Ora 2020 Tenuta La Viola

Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro P. Honorii 2019 Tre Monti

Romagna Albana Docg Secco Vitalba 2022 Trerè

Romagna Albana Docg Secco Amarcord d'un Bianc 2020 Vezzelli Francesco

Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Spumante Brut Il Selezione 2022 Villa Papiano

Il banco d‘assaggio dei vini premiati dalla Guida Vinibuoni d‘Italia

Nella stessa giornata, nonostante lo scomodo fuso orario, una video-connessione da New York ha permesso all'enologo della cantina Vietti di Castiglione Falletto, Eugenio Palumbo, di condividere con la platea l'esperienza relativa all’uso dello speciale serbatoio ceramico enologico Defranceschi-SACMI. Progettato dopo anni di ricerche e tentativi su prototipi di “biscotti” ceramici utilizzabili per la fermentazione e l’affinamento vinicolo questo serbatoio è stato utilizzato nell’ultima annata del Colli Tortonesi Doc Timorasso Derthona e grazie alla disponibilità della storica cantina piemontese è stato possibile valutare, dopo le premiazioni, i risultati di tale passaggio in un banco d’assaggio dedicato.

Pur se ancora giovane per esprimere appieno tutta la complessità olfattiva e gustativa del Timorasso, il contenitore “neutro” ha reso ancora più evidente quella cremosità agrumata e minerale che caratterizza il sempre più gettonato pregiato bianco piemontese. A conclusione della premiazione, per constatare nei calici le tante eccellenze presentate, si è svolta la degustazione libera di oltre 500 etichette con una sezione dedicata (come nella guida) alle bollicine di Perlage Italia, riservata solo agli spumanti Metodo classico prodotti con vitigni autoctoni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Un viaggio sensoriale attraverso la varietà e l'eccellenza dei vini italiani, che hanno celebrato il talento e l'impegno di tanti appassionati produttori che, anno dopo anno, contribuiscono a rendere la Guida Vinibuoni d'Italia un originale punto di vista (e di riferimento) del panorama enologico nazionale.