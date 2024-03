“Barberando” 2024 porta la primavera ad Asti e nel Monferrato

Torna la rassegna di eventi promossi dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato volti a raccontare ad un pubblico di operatori e appassionati le mille sfumature e peculiarità dei vini delle tredici denominazioni tutelate. «Crediamo fortemente nella collaborazione con le tante realtà che animano il Monferrato - anticipa Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato - e con le quali creiamo sinergie sempre più intense per amplificare al massimo il racconto e la conoscenza della qualità dei nostri vini ma anche dei prodotti d'eccellenza e delle tipicità del nostro territorio». Primissimo appuntamento in programma per il mese di marzo è Barberando 2024, una rassegna enogastronomica realizzata dal comune di Costigliole d'Asti in collaborazione con l'Associazione Produttori “Noi di Costigliole” che si svolgerà nei ristoranti e con i vini di Costigliole d'Asti le domeniche del 10, 17 e 24 marzo.

Il territorio del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Otto ristoranti del territorio (di seguito l'elenco completo) proporranno menù appositamente creati per l'occasione, in cui i piatti verranno abbinati ai vini delle diciannove cantine e due distillerie partecipanti. Le degustazioni dei vini e delle grappe - saranno messe in degustazione almeno 6 differenti Barbere - saranno “alla cieca”, un'esperienza coinvolgente che permetterà di comprendere la versatilità delle Barbere di Costigliole d'Asti in tutte le loro sfumature. Al termine del pranzo saranno offerte le grappe da vitigno Barbera delle distillerie locali (per info: www.rossobarbera.it).

I seminari formativi per gli operatori dell'enogastronomia

Grande attesa anche per il secondo evento previsto per mercoledì 20 marzo dalle 15:30 alle 17:30 presso lo spazio culturale BAart di Agliano Terme dove si svolgerà il primo seminario formativo di quest'anno per gli operatori dell'enogastronomia facente parte di una rassegna di incontri promossa in collaborazione tra il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e Astesana - strada del vino e del cibo. «La filosofia che ispira questi seminari - spiega Stefano Chiarlo, presidente dell'Associazione Astesana Strada del Vino e del Cibo - è quella di contribuire ad elevare e affinare le competenze di coloro che operano nel settore dell'accoglienza e della ristorazione relativamente alla conoscenza dei prodotti tipici, compresi quelli agricoli, del territorio in abbinamento ai vini rappresentativi delle denominazioni tutelate dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato».

«Fondamentale - continua Chiarlo - è infatti per questi operatori saper interagire in modo professionale con un pubblico sempre più informato e esigente, sia a livello nazionale che internazionale. Il nostro obiettivo è quindi quello di promuovere momenti di formazione volti ad arricchire il loro bagaglio di competenza sugli abbinamenti gastronomici per consentire loro di trasmettere con accuratezza le informazioni a un pubblico attento. Il tema del nostro primo seminario verte sull'abbinamento tra il Gorgonzola DOP e i vini del Monferrato, esemplificando l'impegno verso l'eccellenza nella divulgazione e nella conoscenza dei nostri prodotti di punta».

Barbera e Gorgonzola

Il focus del seminario di mercoledì 20 marzo sarà infatti “Il Gorgonzola Dop incontra la Barbera d'Asti e i vini Docg del Monferrato”. Durante l'incontro si andrà sia ad approfondire storia, caratteristiche e utilizzo di questo straordinario prodotto nella filiera enogastronomica e nella ristorazione, sia si analizzeranno tendenze e opportunità nell'enoturismo al fine di offrire un supporto fattivo agli operatori del settore. Non mancheranno momenti di degustazione: sarà infatti degustato un Gorgonzola Dop dolce e uno piccante in abbinamento al Barbera d'Asti Docg al Nizza Docg 2020.

Gorgonzola Dop dolce e piccante

Per comprendere la versatilità in cucina di quello che a buon diritto può essere definito il Re dei formaggi erborinati prodotti in Italia, avrà luogo una presentazione e degustazione di due piatti a base di Gorgonzola Dop a cura degli chef dell'agenzia di formazione professionale Colline Astigiane - Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti in abbinamento al Barbera d'Asti Superiore docg 2021 e al Nizza Riserva Docg 2016 (per info e prenotazioni scrivere a info@baart.it).

I ristoranti di Barberando 2024

La prenotazione andrà effettuata contattando direttamente i ristoranti: