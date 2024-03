La Guida Vinetia 2024 premia Amarone, Valdobbiadene e “Venedikà” di Bottega

Incetta di premi per Bottega nella Guida Vinetia 2024. Hanno conseguito il punteggio di "3,5 rosoni" (pari a circa 90 centesimi) “Il Vino degli Dei” Amarone della Valpolicella Docg 2018, “Venedikà” Venezia Doc 2019 e “Il Vino dei Poeti” Valdobbiadene Rive Docg 2021. «Questo risultato - commenta la cantina di Bibano - è motivo di grande soddisfazione, in quanto la guida Ais mette a confronto su scala regionale la migliore produzione del Veneto”. L’Edizione 2024 è uno strumento di grande utilità pratica, frutto del lavoro che Ais Veneto effettua con i vini prodotti nelle diverse aree di riferimento, censiti e raccolti grazie alla stretta collaborazione con i Consorzi di Tutela del Veneto.

I vini di Bottega premiati dalla Guida Vinetia 2024 di Ais Veneto

Attraverso le sessioni di degustazione svolte in ogni singola area vengono individuati i vini che in ogni annata rappresentano la qualità enologica del territorio di provenienza. Tutti i vini presenti sulla guida Vinetia sono stati degustati da almeno 5 degustatori ufficiali Ais in modalità rigorosamente anonima e i vini che ottengono i migliori punteggi sono oggetto di una ulteriore degustazione finale. Da tutte queste valutazioni viene elaborato grazie a un software elaborato da Ais Veneto un punteggio medio con il quale ogni vino è classificato. Sulla base di questi risultati vengono assegnati tutti i premi e i riconoscimenti della Guida ai Vini del Veneto.