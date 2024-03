Marzo al sapore di Gin all'Armani Bamboo Bar: ecco quattro nuovi drink

Gin protagonista all’Armani Bamboo Bar dell’Armani Hotel Milano, durante il mese di marzo. La novità è un’inedita lista cocktail a base di Gin, con quattro nuovi drink accompagnati da finger food ideati dall’Executive Chef di Armani Ristorante Francesco Mascheroni. Una drink list realizzata con gin quali Alkkemist Gin, Monkey 47 Sloe Gin, Tanqueray Lovage Gin e Tanqueray 10, caratterizzata da una specifica aromacità. Un personale approccio alla mixology d’autore che parte dal Full Moon, composto da Alkkemist Gin, Lillet Rosè profumato al timo e Peychaud's bitter, servito a tavola in una coppetta martini con cialda nera al parmigiano. Poi l’Abate con Monkey 47 Sloe Gin, succo di mandarino, Elisir al Borducan e aria di amarene, e ancora il Dantes con Tanqueray Lovage, liquore al fico, riduzione di aceto balsamico di Modena e soia e soda al litchi. Infine, il Kyoto-Milano con Tanqueray 10, sakè, latte di riso allo zafferano, shrub agli agrumi e albume.

La nuova drink list dell'Armani Bamboo Bar: gin protagonista

A caratterizzare ulteriormente la proposta un food pairing per ogni drink: da mini-polpette di agnello al sugo leggero e lime fino all’ostrica con Elephant Gin e gel di cetriolo, passando per il gambero rosso di Mazara con burrata e zucca o sashimi di salmone marinato alla barbabietola e Gin n°209. La nuova cocktail list con food pairing è disponibile per tutto il mese di marzo dalle 12:00 alla mezzanotte presso l’Armani/Bamboo Bar al prezzo di 40 euro. Sarà inoltre possibile gustare il drink singolo al prezzo di 28€. Per informazioni e prenotazioni: +39 02 8883 8703 – armanibamboobar.milan@armanihotels.com.

Armani Bamboo Bar

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20121 Milano

Tel. 02 88838703