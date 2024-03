Vigneti Letizia, la nuova cantina di Aldo Dallavalle (Finigeto) sui Colli Tortonesi

Si chiamerà Vigneti Letizia la nuova cantina di Aldo Dallavalle sui Colli Tortonesi. Il patron di Finigeto, in Oltrepò pavese, sbarca in provincia di Alessandria, in Piemonte, per produrre Derthona Timorasso e Barbera Monleale, per un totale di 20 mila bottiglie. «Al momento gli ettari acquistati sono 2,5 nel Comune di Monleale - spiega Dallavalle - ma l’obiettivo è di raddoppiarli nel tempo, arrivando a un totale di 5 ettari. Le prime bottiglie usciranno nel mese di settembre 2024: il Derthona Timorasso prenderà il nome di “Strappasogni”, mentre il Barbera Monleale sarà “Carpe Diem”». L’acquisto riguarda un terreno sul quale Finigeto ha impiantato i due vitigni.

Colli Tortonesi, ecco Vigneti Letizia: il Timorasso “Strappasogni” e il Barbera Monleale “Carpe Diem”

«Il sogno di produrre Timorasso nasce dal mio grande amore per questa uva del Piemonte - continua Aldo Dallavalle - che si affianca a quello per l’Oltrepò pavese. L’idea di acquistare un terreno e iniziare a produrre Derthona si è fatta sempre più concreta negli ultimi mesi, sino all’acquisto del terreno messo a punto nel luglio del 2023, nel comune di Monleale». Finigeto amplia così i propri orizzonti, guardando a una delle denominazioni di maggiore successo degli ultimi decenni, capace di attirare l’attenzione di molti imprenditori vinicoli e brand delle Langhe del Barolo. L’operazione Vigneti Letizia della famiglia Dallavalle arriva a 18 anni dalla fondazione dell’azienda vinicola, nata nel 2005 ed evolutasi nel 2012 con la costruzione della cantina a Montalto pavese. Quarantaquattro gli ettari a disposizione di Finigeto in Oltrepò pavese, per una produzione complessiva di circa 100 mila bottiglie.