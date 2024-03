Silvio Dani confermato presidente del Consorzio Colli Berici: è il 4° mandato

Quarto mandato per il Silvio Dani, riconfermato presidente del Consorzio di Tutela dei vini dei Colli Berici e Vicenza. Titolare di una cantina di 10 ettari a Sarego, è riuscito a mettere di nuovo d’accordo i 28 soci dell’ente (910 ettari vitati complessivi, per oltre 1,6 milioni di bottiglie), in occasione del voto del 4 marzo. Il nuovo corso sarà dunque all’insegna della continuità, con qualche novità. Al fianco di Silvio Dani si riconfermano i due vicepresidenti Giancarlo Cavazza, titolare dell’azienda agricola Cavazza, e Matteo Lovato, vicepresidente di Vitevis. La rosa dei consiglieri è composta dai quattro neoeletti Emanuele Dani, Luca Inama, Antonio Isatto e Davide Rossetto che si uniscono a Pierpaolo Cielo, Daniele Dal Maso, Enrico Pegoraro e Matteo Franchetto.

Nei prossimi tre anni il nuovo consiglio di amministrazione punta allo sviluppo sul territorio di attività enoturistiche e si propone di ampliare le vendite sui mercati esteri. «I Colli Berici e Vicenza - dichiara Silvio Dani - raccontano un luogo unico che custodisce vini di carattere, una natura rigogliosa e la bellezza in tutte le sue forme. È su questi elementi che vogliamo concentrare l’attenzione per accrescere le nostre denominazioni, sostenere attivamente i produttori e continuare a migliorare la percezione del valore dei vini sia sul mercato italiano che internazionale. Con il Consorzio in costante espansione, il nostro obiettivo è far conoscere e comunicare in modo ottimale la proposta enologica del territorio».