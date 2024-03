Trova la capsula da vino perfetta con Mondial Capsule

Si sa che l’abito non fa il monaco, ma certamente resta un elemento fondamentale e imprescindibile per attirare l’attenzione ed essere memorabili. Come nell’abbigliamento, questa regola è valida anche nel mondo del packaging dei prodotti e forse ancor più nel caso del confezionamento del vino, dove la bottiglia e tutte le sue componenti accessorie concorrono a catturare lo sguardo dell’acquirente, a scaffale nel supermercato, in enoteca o ancora online. È qui che entra in gioco Mondial Capsule, un partner affidabile con più di 30 anni di esperienza e un portfolio prodotti completo e competitivo.

Specificamente per le capsule vino, Mondial Capsule offre tre diverse alternative: capsule in PVC termoretraibile, capsule in polilaminato rullabile o capsule in stagno, soluzioni su misura per ogni specifica esigenza.

PVSEAL è il sigillo più classico, una serie di capsule in PVC termoretraibile pensate per essere adattabili a un’ampia gamma di contenitori, dotate di grande elasticità e capacità di chiusura. Personalizzabili nel colore e negli elementi decorativi realizzati con stampa a caldo o a inchiostro, queste capsule donano ai vini un’identità unica e completamente personalizzata.

POLIWINE è un sigillo più tecnologico realizzato in polilaminato rullabile, pensato per offrire flessibilità, adattabilità e praticità. Unione perfetta tra la forza dell’alluminio e l’elasticità del polietilene, le capsule POLIWINE decorano perfettamente ogni modello di bottiglia grazie a una ricca gamma di colori e svariate possibilità di lavorazioni e finiture, rispettando le esigenze di produttività di ogni impianto di imbottigliamento.

TINLUX, infine, è la chiusura più preziosa, dove si incontrano tradizione del made in Italy ed eccellenza nella scelta della materia prima. Una linea di capsule in stagno che si adattano perfettamente a ogni collo di bottiglia e che possono essere completamente decorate e personalizzate con la verniciatura, la serigrafia e la stampa, per ottenere una chiusura moderna, originale e unica.

