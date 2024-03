Celebrando l'8 marzo con le toniche Double Dutch: inno alla creatività femminile

Double Dutch, fondata nel 2015 dalle gemelle olandesi Joyce e Raissa de Haas, è una tonica che non solo si distingue per il suo sapore unico ma rappresenta anche un simbolo di passione e dedizione femminile. Il percorso di successo di questo marchio è iniziato durante gli studi di economia delle fondatrici presso il University College London, dove hanno rilevato una mancanza di innovazione nel mercato delle bevande analcoliche.

Appassionate di mixology, Joyce e Raissa hanno deciso di dedicare la loro tesi di laurea all'esplorazione di nuove ricette di toniche e sode, dando vita così al loro business plan. La tesi si è trasformata nel marchio Double Dutch, che ha ottenuto i fondi necessari per il lancio sul mercato. Il nome richiama le origini olandesi delle fondatrici, il loro legame gemellare e la volontà di raddoppiare il piacere di bere e festeggiare.

Double Dutch: toniche tutte al femminile

Queste toniche e sode, ideali per accompagnare distillati raffinati o essere gustate da sole come alternative salutari, sono caratterizzate da un basso contenuto di zuccheri e sono prive di aromi artificiali e conservanti. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo celebrare non solo il gusto unico di Double Dutch ma anche il talento delle donne che hanno reso possibile questo successo.

La storia di successo di questo brand è un omaggio alla forza e alla creatività femminile che si riflettono non solo nel prodotto stesso, ma anche nell'intero team aziendale, composto esclusivamente da maestranze al femminile. Double Dutch è la scelta perfetta per coloro che cercano una bevanda analcolica di qualità, capace di esaltare il sapore dei distillati e offrire un'esperienza di gusto unica e rinvigorente.

Allo scorso Beer&Food Attraction di Rimini, Onestigroup Spa ha annunciato la distribuzione esclusiva in Italia del marchio Double Dutch Drinks e si prepara ad affrontare il salone Mixology Experience (stand : D07 | D08 | E07 | E08), in scena dal 17 al 19 marzo al Superstudio Maxi di via Montecucco, 35 a Milano.

