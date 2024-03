Tenuta La Scolca, ‘il Gavi’ a Gavi da 105 anni e 5 generazioni

«Da 105 anni, di generazione in generazione, crediamo nelle persone, nel sacrificio e nella famiglia. Valori che mi hanno donato le ali per volare e la forza per scalare le montagne. Oggi questi sono doni per la quinta generazione che si impegna a guidare la tenuta La Scolca». Con queste parole Chiara Soldati ha presentato il figlio Ferdinando, solo ventunenne ma già molto determinato, nel corso della serata milanese che ha voluto festeggiare l’ultra secolare compleanno della casa vinicola di Gavi (Al). «Continueremo insieme la tradizione di famiglia – ha puntualizzato Ferdinando – Abbiamo tanti progetti da sviluppare. Sentirete parlare di La Scolca per tanto tempo ancora».

Chiara Soldati

La Scolca, uvaggio Cortese in primo piano

L’evento è stato celebrato in un contesto altrettanto importante, Palazzo Visconti, aristocratica dimora nel cuore della città e uno dei più importanti esempi di barocco lombardo. Tra le preziose decorazioni del Salone grande, impreziosito da tempere del XVIII secolo, sono stati degustati Gavi dei Gavi 2023 e 2019 e La Scolca Spumante Riserva D’Antan Brut Millesimato 2011, vini da uvaggio Cortese che hanno accompagnato Risotto al granchio e Filetto di rombo chiodato.

Il ricevimento a Palazzo Visconti

Gavi dei Gavi, dal profumo intenso e persistente, al palato si rivela ampio e sapido con sentori di pietra focaia e note di agrumi. Lungo invecchiamento in bottiglia (un decennio) per il Brut Millesimato Riserva d’Antan, che si rivela pieno, deciso e fresco, con un piacevole sentore di pane e lievito. All’olfatto è intenso ed elegante.

La Scolca, il Gavi un modello di stile

La tenuta La Scolca è stata acquistata nel 1919 dal trisnonno di Chiara Soldati. La proprietà era in parte coperta da boschi e in parte coltivata a grano. Fu una felice intuizione piantare nel 1900 vigneti di Cortese in un territorio esclusivamente vocato alla coltivazione dei vigneti a bacca rossa.

Il vino Gavi, ricavato da uve di Cortese, è stato inventato proprio a La Scolca e già a fine anni ‘50 era diventato un modello di stile. In complesso oggi sono 250 chilometri di filari con densità di circa 4500 ceppi per ettaro. Le vigne si trovano nelle migliori posizioni di Rovereto e di Gavi. Aria marina asciutta, pieno sole dall’alba al tramonto, freschezza e brevi rugiade costituiscono un alternarsi di atmosfere ideali per una completa maturazione dell’uva.



