I Vignaioli Artigiani Naturali Van ripartono: «Più forti di attacchi e boicottaggi»

Con una lettera firmata dall’intero direttivo presieduto da Mariangela Parrilla, l’Associazione Vignaioli Artigiani Naturali (Van) mette la parola fine su mesi di incertezze e polemiche legate alla proprietà del marchio e dei loghi del gruppo di produttori artigianali. «Riconosciamo i mesi scorsi come un periodo di prove, in cui abbiamo affrontato provocazioni, attacchi e boicottaggi. Tuttavia, anziché indebolirci, queste sfide hanno rafforzato la nostra coesione e il nostro spirito di iniziativa», recita il comunicato diffuso da Parrilla, insieme con Danilo Scenna (vicepresidente) Paolo Angelino (consigliere e tesoriere) Manuela Olivieri (consigliera - segretaria) Lorenza Ludovico (consigliera) Enrico Rosati (consigliere) Marco Marrocco (consigliere) e Filippo De Vito (consigliere). «È con spirito di trasparenza - aggiungono i Van - che ci distanziamo da qualsiasi affermazione o azione compiuta al di fuori del nostro consenso e che non rispecchia i principi che ci guidano».

I Van - Vignaioli Artigiani Naturali ripartono dopo le polemiche con Lu Barzu

«Pertanto - si legge ancora nel comunicato - sottolineiamo che le uniche comunicazioni ufficiali sono veicolate attraverso i seguenti canali: Sito Web www.vignaioliartigianinaturali.org; pagina Facebook: "Van-Vignaioli Artigiani Naturali”; profilo Instagram @van_vignaioliartigianinaturali; e-mail: vignaioliartigianinaturali@outlook.it e info@vignaioliartigianinaturali.org. Rifuggiamo e respingiamo ogni informazione proveniente da fonti non ufficiali che sono state precedentemente associate a Van ma che ora non rappresentano più la nostra associazione. Ribadiamo il nostro disconoscimento di qualsiasi iniziativa non direttamente autorizzata da noi. Per chiarezza verso tutti, questi non sono i nostri canali: pagina Facebook “Vignaioli Artigiani Naturali - Natural Critical Wine”; profilo Instagram @gruppo_van; sito internet www.vignaioliartigianinaturali.it; e-mail vignaioliartigianinaturali@gmail.com, info@vignaioliartigianinaturali.it, comunitasolidaleresistente@inventati.org e contadinicritici@inventati.org».

«L'associazione Lu Barzu non rappresenta più i Van»

Nell’occhio del ciclone Lu Barzu e il suo rappresentante Emilio Falcione, titolare dei marchi e dei loghi Van prima che l’associazione fosse regolarmente costituita. «Lu Barzu - spiega l’attuale direttivo dell’Associazione Vignaioli Artigiani Naturali - era costituita da tutti i soci che oggi sono Van, più qualche altra azienda che nel corso del tempo ha abbandonato l’associazione. Ogni anno tutti i soci versavamo le quote di iscrizione sul conto corrente bancario intestato a Lu Barzu, nel quale confluivano anche tutti i proventi dei biglietti on line e dei biglietti venduti mezzo pos. Tale associazione, prima una volta l’anno e poi, per qualche periodo, due volte l’anno, organizzava una fiera a Roma con il nome “Van Vignaioli artigiani naturali” che utilizzava un logo e un marchio».

«Nel marzo 2022 - continuano Parrilla e il direttivo - tutti i soci Lu Barzu hanno deciso di costituirsi anche dal punto di vista formale in associazione riconosciuta, utilizzando il nome “Van Vignaioli artigiani naturali” portandosi dietro il marchio e il logo da sempre utilizzato. In una riunione del consiglio direttivo fu proposto proprio dall’ex tesoriere/consigliere la registrazione del marchio e del logo e tale proposta venne approvata da tutto il consiglio direttivo (ad oggi sono regolarmente registrati a nome di “Van Vignaioli artigiani naturali”. Durante la vita della nuova associazione l’ex tesoriere/consigliere recede dalla qualità di socio Van e ritorna a dare vita all’associazione Lu Barzu. Questo sarebbe un valido motivo per vantare diritti su un marchio-logo che, di comune accordo, è stato registrato a nome della Van?».

Oggi la notizia del definitivo rilancio dell’associazione, «più viva e dinamica che mai, grazie alla dedizione dei vignaioli che portano avanti la filosofia di un’agricoltura di qualità, nel pieno rispetto della terra e dell'artigianalità del vino». «Rafforziamo il nostro impegno in una ripartenza carica di energia - sottolineano i produttori guidati dalla calabrese Mariangela Parrilla - aperti al dialogo e allo scambio, perché crediamo nella forza della comunità e nel potere unificante del nostro lavoro. La nostra è una ripresa che valorizza il vino come espressione di identità e come patrimonio da condividere con entusiasmo e orgoglio. In quest’ottica, Van si è dotata di nuovi strumenti di comunicazione: un sito internet rinnovato e profili social aggiornati, che rappresentano i luoghi virtuali dove l'associazione condividerà iniziative, corsi di formazione, e eventi sia a livello locale che nazionale. È il momento di unire le forze per trasmettere i nostri valori e la nostra visione di un futuro più sostenibile e inclusivo».