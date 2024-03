Guglielmo Manenti nuovo presidente Consorzio del Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc

Guglielmo Manenti, titolare dell’azienda Manenti Vini, è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc. Sarà in carica per il prossimo triennio, in virtù dell’esito della prima riunione del cda del Consorzio, eletto lo scorso 26 febbraio. Accanto a Manenti, nel ruolo di vicepresidente, è stato eletto Alessio Planeta (Planeta). In consiglio Francesco Ferreri (Donnafugata), Beniamino Fede (Azienda Agricola Fede) e Marco Parisi (Feudi del Pisciotto). Manenti succede ad Achille Alessi, che ha saputo rilanciare l’immagine dell’unica Docg della Sicilia attraverso numerose azioni di promozione e comunicazione, in collaborazione con il resto del cda e con i produttori.

Guglielmo Manenti succede ad Achille Alessi: è lui il nuovo presidente del Consorzio del Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc

È su questa strada già tracciata che il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc intende proseguire, con l’obiettivo di raggiungere nuovi ed importanti traguardi, forte di una base sociale dinamica e coesa. Secondo i dati più aggiornati, l'ente della provincia di Ragusa controlla con i suoi produttori un totale di 255 ettari, per una produzione di 4.621,86 ettolitri di Cerasuolo di Vittoria Docg e 2.717,20 ettolitri di Vittoria Doc: circa 820 mila bottiglie complessive.

Esordio da presidente a Vinitaly 2024 per Guglielmo Manenti

«Continueremo ed evolveremo la linea tracciata dal precedente cda - sono le prime parole del neopresidente - abbiamo molti progetti e idee in cantiere che vanno dalle attività promozionali, come CeraSoul e la presenza in alcune fiere di settore, al sostegno di progetti di ricerca riguardanti la difesa fitosanitaria e la valorizzazione delle cultivar locali. Importante sarà il coinvolgimento ed il contributo di tutti i soci del Consorzio, parte attiva delle decisioni che questo consiglio di amministrazione prenderà nei mesi a venire. Sarà fondamentale anche la stretta sinergia con l’Enoteca Regionale con sede a Vittoria e con la Strada del Vino del Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty, per avviare progetti comuni di promozione del territorio».

Il cda tornerà a riunirsi a breve per calendarizzare una serie di attività promozionali dei vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc e definire gli ultimi dettagli per la partecipazione alla prossima edizione del Vinitaly a Verona. Importante anche la partecipazione dei produttori del Consorzio di Tutela alla prossima edizione di Sicilia en Primeur, l’annuale anteprima e rassegna dei vini siciliani orchestrata da Assovini Sicilia. Tra gli obiettivi, proprio in collaborazione con la neonata Enoteca Regionale, c'è la realizzazione di un’esposizione permanente dei vini Docg, Doc e Igt della Sicilia, la promozione tramite corsi di formazione e degustazioni pubbliche, la diffusione dei specifici “terroir” del vino, la creazione di workshop tra operatori di settore e giornalisti specializzati, nonché iniziative di informazione ai consumatori e organizzazione di missioni incoming per valorizzare le produzioni vitivinicole.