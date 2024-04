Bisol1542 I Gondolieri, il prosecco superiore low-alcol

Bisol1542, espressione pura di Prosecco Superiore, fa parte del Gruppo Lunelli, eccellenza del bere nel mondo, dal 2014. La cantina da cinque secoli legata al suo territorio, Patrimonio dell’Umanità Unesco, firma bollicine che narrano un mosaico di terroir, frutto della viticoltura eroica di Valdobbiadene, luogo unico tra le Dolomiti e Venezia, la terra più vocata per creare il Prosecco Superiore.

La collina di Cartizze

Una zona celebre e generosa di profumi, difficile da lavorare e ricca di fascino dalle Rive alla collina di Cartizze, dove il brand ha svelato di recente il Prosecco Superiore Eye, la prima live webcam dedicata all’enoturismo, visitabile dal sito bisol.it

Bisol1542: cinque vini per cinque sfumature di Prosecco Superiore

Ma non è tutto. Il sistema vitato Bisol1542 trova a Campea, Riva scoscesa, un “laboratorio-naturale” nel quale vive l’originario vigneto valdobbiadenese, dalla rigorosa viticoltura manuale e dove dimorano le varietà autoctone Verdiso, Perera, Bianchetta, ancorate a pali non decortecciati e lambite da alberi di frutti antichi.

La cantina dei cru di Bisol1542

Facile capire, da scelte agronomiche tanto accurate, come ogni Prosecco Superiore Bisol1542 abbia una sua identità unica: cinque vini che esprimono altrettante sfumature di Prosecco Superiore, la cui distintività deriva dall’interpretazione di tre prioritari fattori, l’annata, i suoli e il vigneto.

Bisol1542 I Gondolieri: omaggio alla tradizione veneziana con un vino innovativo

L’ultima e più innovativa creazione della casa è Bisol1542 I Gondolieri, Prosecco Superiore di Valdobbiadene millesimato con il pregio di essere il primo brut low-alcol della Denominazione (10,5° alc.), secondo un’audacia tipica del brand, e che ha meritato la prestigiosa medaglia di platino di Decanter con 97/100.

L'etichetta in stile acquarello con le gondole del Prosecco Superiore Bisol1542 I Gondolieri

Questo vino guarda al futuro dei consumi e dello stile e omaggia, con l’acquerello in etichetta, la tradizione dei Gondolieri veneziani, con cui il Bisol1542 ha stretto un’innovativa partnership. Lega Valdobbiadene a Venezia, luoghi estremi, radicali, pieni di bellezza: le Rive e i pali in legno, piantati nel suolo marnoso richiamano le fondamenta e le briccole conficcate nella laguna.

Vendemmiato in bins e pigiato con uve intere refrigerate, viene rifermentato con l’ausilio del mosto, senza zuccheri aggiunti. È Glera in purezza dal colore opalescente, profuma di biancospino, erbe aromatiche e dei frutti croccanti e assolati del Mercato di Rialto, di iodio. Il sorso è accattivante, con un finale colmo di piacevolezza. Realizzato nella nuova cantina dei cru di Bisol1542, è perfetto per ogni momento della giornata.

Bisol1542

Via Follo 33 - 31049 Santo Stefano (Tv)

Tel 0423 900138