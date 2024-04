A Frasca La Guaragna una degustazione di Barbera d'Asti, Nizza e La Veja

La storia, seppur recente, dell'azienda Frasca La Guaragna racconta dell'innamoramento di Curt Frasca, imprenditore italo-americano, della zona del Monferrato, del suo sogno di produrre vini eleganti e di portare in giro per il mondo la sua passione per la Barbera. Il sogno diventa realtà grazie all'incontro con l'enologo Matteo Gerbi, astigiano con esperienze in prestigiose aziende vinicole delle Langhe. Il progetto La Guaragna nasce nel 2018, il nome mutuato da uno degli appezzamenti di proprietà, un vigneto di 10 ettari, il primo selezionato tra quelli oggi utilizzati, ubicato nella zona di Nizza Monferrato.

Il vigneto dell'azienda Frasca La Guaragna

La storia e la produzione di Frasca La Guaragna

Ci vollero parecchi sopralluoghi e tante, tantissime valutazioni per scegliere i terreni funzionali al progetto a formare quello che oggi sono i 22 ettari di vigneto, ormai quasi tutti in produzione - suddivisi tra i comuni di Nizza Monferrato (12 ettari divisi tra La Guaragna e Annunziata), Agliano Terme (4 ettari) e Moasca (6 ettari), tutti selezionati per valorizzare le caratteristiche dei singoli terroir. Una produzione di circa 80mila bottiglie con un potenziale di 160mila, considerando solo le uve di proprietà. La barbera rappresenta circa il 70% di tutta la produzione e ad essa si affiancano vitigni prevalentemente locali come grignolino, freisa, arneis, riesling e moscato.

Curt Frasca e Matteo Gerbi dell'azienda Frasca La Guaragna

La loro produzione è esportata per circa i due terzi in 12 paesi differenti e viene distribuita in Italia da Pellegrini Spa di Bergamo. Attualmente la produzione avviene in una cantina provvisoria con sede a Canelli in attesa che il progetto prenda forma. Infatti, i lavori della cantina ipogea inizieranno quest'estate con l'obiettivo di poterla inaugurare nel 2026. Un progetto fondato sul rispetto estremo dell'ambiente e supportato da impianto fotovoltaico e geotermico, riutilizzo dei materiali costruttivi, recupero acque piovane e vendemmia per gravità.

La tripla verticale dell'azienda Frasca La Guaragna

Abbiamo partecipato alla degustazione di una tripla verticale, dal 2019, la loro prima vendemmia, fino al 2023 di Barbera base, Nizza e Nizza La Veja. Pochi interventi in vigna, le vinificazioni sono effettuate per singole parcelle dei comuni di Nizza Monferrato, Agliano Terme e Moasca e continuano la maturazione rimanendo separate fino al momento dell'assemblaggio definitivo. Selezione di legni e tostature che permettono di misurare una visione artigianale.

Barbera d'Asti “Frasca La Guaragna” - Annate 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 (in vasca)

100% Barbera da vigneti di circa 20 anni ubicati nei comuni di Nizza M.to, Agliano Terme e Moasca. Un comune denominatore accompagna tutte le annate: intensi profumi di frutti scuri alternati a note balsamiche. L'annata 2020 attualmente è quella che necessita ancora di trascorre del tempo in bottiglia. Sorso fresco, a volte croccante, si ritrova la frutta, piacevole il finale ammandorlato. Sull'etichetta le fasi lunari dettano il tempo del lavoro nei vigneti, promettendo un grande risultato.

Nizza “Frasca La Guaragna” - Annate 2019; 2020; 2021; 2022; 2023

Ottenuta da uve 100% barbera da vigneti di circa 30 anni ubicati nei comuni di Nizza M.to, Agliano Terme e Moasca. Affinata in botti grandi di rovere per circa 6 mesi, completa l'invecchiamento trascorrendo un lungo periodo in bottiglia. Anche in questo caso, ad emergere nella degustazione è stata la speziatura ricorrente, molta freschezza ed una grande capacità di invecchiamento. In etichetta il volo della farfalla rispecchia la delicata eleganza che è propria del Nizza.

Nizza “La Veja” - Annate 2019; 2020; 2021; 2022; 2023

Diventa Nizza solo con l'annata 2020. Da un'unica piccola vigna nel comune di Agliano Terme con piante di oltre 90 anni. Vinificazione con una parte di acino intero, macerazione di almeno un mese, maturazione di sei mesi in botte grande di rovere. Grande complessità e ricchezza aromatica, frutti a bacca rossa. Ottima la spinta acida, piacevoli le dolcezze ed i tratti balsamici. In tutti i campioni acidità e tannino si compensano. Il millesimo 2023 seppur giovane rivela una sua personalità. In etichetta la grande quercia è scossa dal vento, e le sue vecchie radici sono così profonde da non temere il tempo.

Azienda Frasca La Guaragna

Strada dell'Antica Fornace 31B - 14053 Canelli (At)

Tel 340 4270939