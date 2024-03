Vini artigianali e biodinamici, cosa sono e perché preferirli

In un periodo dove si riserva un’attenzione sempre maggiore nei confronti delle questioni ambientali e della cura della propria salute, anche il settore vinicolo sta vivendo alcuni importanti cambiamenti e sono sempre più numerosi i viticoltori e le cantine che scelgono di lavorare con metodi orientati verso la sostenibilità e la difesa delle biodiversità.

Un esempio tipico è quello dei vini biodinamici, ormai molto diffusi, apprezzati e spesso proposti anche dagli store che offrono la vendita vini online. Perfino i sommelier, generalmente orientati più verso il pregio e le caratteristiche organolettiche dei vini che non sull’uso di metodi produttivi artigianali e tecniche di viticoltura poco impattanti, stanno dimostrando una certa attenzione nei confronti di una produzione vinicola ecosostenibile e alternativa.

Cosa si intende con il termine di agricoltura biodinamica

Per comprendere meglio le caratteristiche di un vino biodinamico, è importante conoscere meglio quelli che sono i concetti basilari dell’agricoltura biodinamica in generale, premettendo che non si tratta semplicemente di una serie di tecniche di coltivazione, ma di una sorta di pensiero filosofico e stile di vita che, negli ultimi anni, ha trovato una linea di condivisione anche con il mondo dei vini.

Alla base dell’agricoltura biodinamica si trova l’interazione della natura nei processi di sviluppo delle piante, avvalendosi di composti naturali e biologici per stimolarne, preservarne la salute o per migliorare la qualità del terreno. Chiunque scelga di praticare l’agricoltura biodinamica, è consapevole che lasciando spazio ai ritmi e al ciclo della natura, le piante possono esprimere il meglio di sé: un meccanismo che vale anche per la viticoltura. In pratica, anziché stressare le piante con l’uso di antiparassitari, pesticidi e concimi chimici, si ricorre a metodi mirati a ritrovare un equilibrio naturale all’interno del proprio “organismo agricolo”, come definito da Rudolf Steiner.

L’agricoltura biodinamica applicata alla produzione del vino

I metodi biodinamici sono altamente compatibili sia con la viticoltura che con tutte le successive fasi di vinificazione. In sintesi, i principii essenziali dell’agricoltura biodinamica, applicabili anche alla produzione vinicola, sono i seguenti:

Stimolare la vitalità e naturale fertilità del terreno;

del terreno; Preservare la salute dei vigneti senza ricorrere a prodotti chimici;

dei vigneti senza ricorrere a prodotti chimici; Ottenere prodotti di altissima qualità a beneficio della salute del consumatore finale.

Anche nella viticoltura, quindi, è possibile ristabilire ed incrementare l’humus naturale presente nel terreno, così come proteggere e stimolare le piante ricorrendo solo a composti organici e biologici (i cosiddetti “preparati biodinamici”), senza fare uso di fertilizzanti o pesticidi.

Attualmente non esiste ancora uno standard di riferimento per la produzione biodinamica del vino, un argomento che è spesso fonte di discussione anche tra gli estimatori dei vini più pregiati. Tuttavia, alcune associazioni di coltivatori che sostengono questo metodo hanno redatto una serie di regole molto severe che riguardano sia la coltivazione dei vitigni, sia, e soprattutto, il processo di vinificazione e affinazione.

Uno store online dedicato ai vini artigianali e biodinamici

Per chi ha deciso di orientarsi verso l’ agricoltura biodinamica e portare in tavola prodotti provenienti da tecniche di agricoltura rispettose della natura, Florwine è il punto di riferimento ideale: un e-commerce dedicato alla vendita di vini online esclusivamente artigianali e biodinamici, oltre a vini naturali e vini FIVI.

L’intento di Florwine è quello di proporsi come enoteca online di alta qualità e, nello stesso tempo, di avvicinare i consumatori ad una più profonda conoscenza del mondo del vino artigianale e biodinamico.

Con una selezione di oltre 1800 etichette di vino e la collaborazione con esperti sommelier che provvedono a testare ogni prodotto per garantirne il pregio e le caratteristiche naturali, Florwine consente di acquistare pregiati vini online prodotti con tecniche artigianali e biodinamiche. Florwine, inoltre, è costantemente alla ricerca di aziende e cantine vinicole che abbiano scelto di seguire la strada dell’agricoltura biodinamica e della vinificazione artigianale, evitando l’uso di additivi e sostanze chimiche sia nella viticoltura che durante la produzione.

Ogni vino è documentato da una scheda dettagliata e da un video del produttore stesso; il servizio di vendita di vini online prevede il trasporto rapido e accurato in tutta Italia e prossimamente anche nel resto d’Europa.

I vantaggi del vino biodinamico per la salute e per l’ambiente

Preferire vini biodinamici e artigianali significa rispettare l’ambiente e il territorio ma anche tutelare la propria salute evitando di consumare prodotti trattati chimicamente o contenenti additivi.

Il vino proveniente da agricoltura biodinamica non prevede l’aggiunta di solfiti (a volte in quantità estremamente limitate), lieviti selezionati, chiarificanti o altri additivi, a sicuro vantaggio della salute ed offre un’esperienza di degustazione ineguagliabile, poiché il processo produttivo biodinamico consente di ottenere ogni volta un prodotto unico e non ripetibile, espressione dell’annata e dell’interpretazione del vigneron

Per quanto riguarda il terreno, l’agricoltura biodinamica, evitando l’uso di pesticidi, concimi chimici e fertilizzanti e sfruttando solo l’interazione tra elementi naturali, protegge il terreno, ne favorisce il ristabilirsi della propria fertilità originarie e contribuisce a tutelare la biodiversità e la vegetazione locale. Le viti non sono trattate con antiparassitari sintetici, sviluppando di conseguenza una maggiore resistenza naturale nei confronti delle malattie e il frutto possiede maggiori e migliori qualità aromatiche, permettendo così di ottenere vini straordinari.