L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop protagonista a Terra Madre

Dal 26 al 30 settembre 2024, il Parco Dora di Torino ospiterà Terra Madre Salone del Gusto, il celebre evento dedicato al cibo buono, pulito e giusto. Tra le eccellenze in mostra, spicca l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, rappresentato dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie - ABTM Dop, che guiderà i visitatori alla scoperta di questo capolavoro della tradizione modenese.

L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop sarà presente a Terra Madre Salone del Gusto

Un Laboratorio di gusto e tradizione

L'evento clou per gli appassionati di gastronomia si terrà venerdì 27 settembre alle ore 12, con il laboratorio "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop: tradizione, cultura e natura". Sarà un'occasione unica per degustare l'Aceto Balsamico in purezza e in abbinamento a specialità del territorio modenese, tra cui formaggi, salumi, frittate di verdura, ricotte di pecora e latte di Parmigiano Reggiano. Il tutto sarà accompagnato da un rappresentativo Lambrusco di Sorbara Dop.

Mario Gambigliani Zoccoli, presidente dell’Associazione esperti degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop

Il laboratorio di venerdì 27 settembre rappresenta una straordinaria occasione per scoprire i segreti di un prodotto che incarna la lentezza e la maestria del territorio modenese. Come ha spiegato Mario Gambigliani Zoccoli, presidente dell’Associazione esperti degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e del Consorzio produttori Antiche Acetaie: «È un'occasione per condividere esperienze e innovazioni, per crescere insieme attraverso un confronto costruttivo, e per proiettare nel futuro la ricchezza della nostra tradizione».

Una tradizione millenaria

Zoccoli ha quindi sottolineato l’importanza del disciplinare che regola la produzione del Balsamico Tradizionale: «Il disciplinare prevede un minimo di 12 anni di invecchiamento, ma si va anche a oltre 25 anni per il prodotto denominato Extra Vecchio. Il Balsamico Tradizionale è per sua essenza natura a partire dall’unico ingrediente: il mosto d’uva cotto a fuoco diretto a cielo aperto, da uve coltivate solo in provincia di Modena». Zoccoli ha poi aggiunto: «Una natura che ritroviamo anche nell’esigenza di seguire il lento alternarsi delle stagioni, nei sottotetti delle storiche ville familiari».

Il disciplinare dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop prevede un minimo di 12 anni di invecchiamento

Il Consorzio produttori Antiche Acetaie e l’Associazione esperti degustatori lavorano da anni per promuovere la cultura e la conoscenza dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Attraverso eventi come Terra Madre, si impegnano a far conoscere l’"Oro nero" di Modena, come spiega Zoccoli: «Siamo molto contenti di partecipare a Terra Madre Salone del Gusto. Questo evento non solo ci permette di presentare il nostro Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop a una platea internazionale, ma ci offre anche un'opportunità unica di dialogo con altre eccellenze del mondo gastronomico».