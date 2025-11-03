Il potere aromatico delle Prugne della California nei dessert e nei drink

Le Prugne della California sono un frutto versatile, ricco di sostanze nutrienti e vitamine preziose per il nostro organismo. Il loro gusto si presta ad abbinamenti ideali per snack, colazione o aperitivo. Intere, a dadini o in purea, si abbinano nelle insalate e con i cereali, con le salse e i prodotti da forno. Sul sito www.californiaprunes.net si possono trovare spunti e ricette ideali per un menu innovativo.

Le prugne della California

Degustazioni tra cioccolato e dark spirits

Salato o dolce, non importa. Ne abbiamo avuto prova l’altro giorno quando il maitre chocolatier Stefano Collomb, insieme a Benjamin Cavagna, bar manager del 1930 Cocktail Bar, in un percorso degustativo ci hanno proposto particolari abbinamenti. Stefano Collomb, proprietario della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile, grazie alla partnership con il Consorzio delle Prugne della California, ha potuto sperimentare sapori inediti, ampliando l’offerta della sua cioccolateria.

Il maitre chocolatier Stefano Collomb

«Le Prugne della California sono un ingrediente di alta qualità: dal gusto morbido, ma strutturato e con personalità - ha sottolineato Collomb. Mi affascina la loro capacità di esaltare e legare gli altri elementi, come se avessero una naturale vocazione all’armonia. Nel pairing con il cioccolato e i dark spirits trovano la loro piena espressione: la dolcezza naturale incontra la profondità del cacao e la forza del distillato, creando un equilibrio caldo, persistente e tridimensionale. Sono un ingrediente che apporta rotondità nel gusto e stimola la memoria, capace di rendere ogni abbinamento più completo».

Il bar manager Benjamin Cavagna

Benjamin Cavagna ha poi aggiunto: «L’obiettivo era superare il concetto tradizionale di pairing, cercando un linguaggio comune tra materie apparentemente lontane. Le Prugne della California hanno una personalità unica, capace di legarsi tanto alla parte dolce e rotonda del cioccolato quanto alla profondità aromatica dei dark spirits».

Quattro abbinamenti d’autore e un dolce natalizio

Ed ecco quattro abbinamenti d’autore:

Cognac Vsop Vaudon , abbinato a una sfoglia di cioccolato fondente 70% con prugne secche, per un equilibrio rotondo e vellutato in cui le Prugne della California amplificano la componente fruttata.

, abbinato a una sfoglia di cioccolato fondente 70% con prugne secche, per un equilibrio rotondo e vellutato in cui le Prugne della California amplificano la componente fruttata. Rabbit Hole Bourbon Whiskey , con cioccolato al latte, granella di zucchero grezzo e cannella, dove comfort e calore si fondono con eleganza.

, con cioccolato al latte, granella di zucchero grezzo e cannella, dove comfort e calore si fondono con eleganza. Kilchoman Machir Bay Scotch Whisky , in pairing con scorza d’arancia ricoperta di cioccolato bianco, che bilancia dolcezza e mineralità.

, in pairing con scorza d’arancia ricoperta di cioccolato bianco, che bilancia dolcezza e mineralità. Not a Fusettone, servito con ganache extra fondente e zenzero candito, per un finale vivace e bilanciato.

Per le feste natalizie possiamo mettere in tavola il “Tronchetto di Natale con Prugne della California e cioccolato fondente”.

Il Tronchetto di Natale con Prugne della California e cioccolato fondente

Si tratta del dolce realizzato dal maitre chocolatier Stefano Collomb, in edizione limitata: un impasto lievitato arricchito con Prugne della California, avvolto in un guscio di cioccolato fondente, che rivisita in chiave moderna il classico dolce natalizio.