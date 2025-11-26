Continua anche nel 2025 la partnership tra il California Prune Board (Cpb) - l’organizzazione che rappresenta coltivatori e confezionatori di Prugne della California - e il maître chocolatier Stefano Collomb, titolare della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta. Una collaborazione avviata nel 2018 che celebra l’unione tra la maestria dolciaria italiana e la qualità superiore delle Prugne della California, riconosciute in tutto il mondo per gusto, consistenza e versatilità.

Il Tronchetto di Natale con Prugne della California e cioccolato fondente, firmato da Stefano Collomb

Un connubio di gusto tra cioccolato e Prugne della California

«Le Prugne della California si sposano perfettamente con il cioccolato, valorizzandone l’aroma e la profondità. Siamo felici di continuare il nostro percorso con il maître chocolatier Collomb, che ogni anno interpreta questo connubio con creatività e raffinatezza. Con questa collaborazione di lunga data, vogliamo ispirare sia i professionisti del settore sia i consumatori italiani a scoprire nuovi modi di utilizzare un ingrediente naturale, di alta qualità e sempre sorprendente» afferma Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing & Communications del California Prune Board.

Il Tronchetto di Natale 2025 con Prugne della California e cioccolato fondente

Per il Natale 2025, nasce un’esclusiva edizione limitata firmata da Stefano Collomb: il Tronchetto di Natale con Prugne della California e cioccolato fondente. Un impasto lievitato e soffice, arricchito da morbide Prugne della California e avvolto in un elegante guscio di cioccolato fondente. Il risultato è un dolce dal gusto equilibrato, che unisce la dolcezza naturale della frutta secca californiana all’intensità aromatica del cacao.

Le Prugne della California, ingrediente naturale e versatile, perfetto per creazioni gourmet

La visione del maître chocolatier Stefano Collomb

«Le Prugne della California donano equilibrio e morbidezza, consentendomi di ridurre gli zuccheri aggiunti e ottenere una dolcezza più naturale e pulita - afferma La loro consistenza e il loro aroma si armonizzano con il cioccolato fondente, creando un contrasto elegante tra intensità e rotondità. In questo tronchetto ho voluto fondere tradizione e innovazione, reinterpretando un grande classico natalizio con un approccio più moderno e consapevole. Le Prugne della California sono un ingrediente autentico e versatile, capace di esaltare la qualità del dolce e renderlo unico: un perfetto equilibrio tra artigianalità e ricerca,» spiega il maître chocolatier Stefano Collomb.

Il maître chocolatier Stefano Collomb, protagonista della collaborazione con il California Prune Board

Abbinamenti con cioccolato e dark spirits

Con le prugne si possono sperimentare anche abbinamenti molto originali con cioccolato e dark spirit, come afferma ancora Stefano Collomb: «Nel pairing con il cioccolato e i dark spirits trovano la loro piena espressione: la dolcezza naturale incontra la profondità del cacao e la forza del distillato, creando un equilibrio caldo, persistente e tridimensionale. Sono un ingrediente che apporta rotondità nel gusto e stimola la memoria, capace di rendere ogni abbinamento più completo».

Ed ecco quattro abbinamenti d’autore:

Cognac Vsop Vaudon , abbinato a una sfoglia di cioccolato fondente 70% con prugne secche, per un equilibrio rotondo e vellutato in cui le Prugne della California amplificano la componente fruttata.

, abbinato a una sfoglia di cioccolato fondente 70% con prugne secche, per un equilibrio rotondo e vellutato in cui le Prugne della California amplificano la componente fruttata. Rabbit Hole Bourbon Whiskey , con cioccolato al latte, granella di zucchero grezzo e cannella, dove comfort e calore si fondono con eleganza.

, con cioccolato al latte, granella di zucchero grezzo e cannella, dove comfort e calore si fondono con eleganza. Kilchoman Machir Bay Scotch Whisky , in pairing con scorza d’arancia ricoperta di cioccolato bianco, che bilancia dolcezza e mineralità.

, in pairing con scorza d’arancia ricoperta di cioccolato bianco, che bilancia dolcezza e mineralità. Not a Fusettone, servito con ganache extra fondente e zenzero candito, per un finale vivace e bilanciato.

Dove acquistare il Tronchetto di Natale con Prugne della California

Il Tronchetto di Natale con Prugne della California e cioccolato fondente (750 g) sarà disponibile per tutto il periodo natalizio 2025 presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile (Ao) e potrà essere ordinato anche online su chocolat-collomb.it o telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di €25,00.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it