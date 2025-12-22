Latte, panna e soluzioni lactose free per una pasticceria sempre più inclusiva

Frascheri Spa conferma la sua presenza al Sigep 2026 di Rimini come punto di riferimento per gelatieri, pasticceri e professionisti del fuori casa. L’azienda porterà in fiera una gamma completa di prodotti senza lattosio, ideali per laboratori professionali e per soddisfare le nuove esigenze di un pubblico sempre più attento alla digeribilità e alla qualità.

La squadra del Team Italia alla Gelato World Cup 2026

La partecipazione al Sigep non è solo un’occasione per presentare prodotti, ma un momento di confronto e ispirazione per gli operatori del settore. Dimostrazioni pratiche, degustazioni e workshop offriranno strumenti concreti per creare dessert e gelati inclusivi, mantenendo elevati standard di gusto e consistenza. Il ricettario dedicato alle Ricorrenze Senza Lattosio, ad esempio, permetterà di realizzare torte moderne, lievitati e dolci della tradizione in chiave inclusiva, con risultati stabili e replicabili.

Linea Senza Lattosio: inclusività e performance

La gamma Senza Lattosio Frascheri è stata sviluppata per garantire la massima qualità senza rinunce sensoriali. Comprende:

Panna UHT Senza Lattosio , stabile in montata e voluminosa, ideale per semifreddi, decorazioni e gelato.

, stabile in montata e voluminosa, ideale per semifreddi, decorazioni e gelato. Mascarpone Senza Lattosio , vellutato e ricco, perfetto per tiramisù, farciture e dolci da ricorrenza.

, vellutato e ricco, perfetto per tiramisù, farciture e dolci da ricorrenza. Latte UHT Senza Lattosio , delicato e naturale, adatto a miscele gelato, pasticceria e beverage.

, delicato e naturale, adatto a miscele gelato, pasticceria e beverage. Burro Arianna Senza Lattosio, puro, tecnico e profumato, pensato per sfoglie, frolle e lievitati.

La linea di prodotti Senza Lattosio di Frascheri

Questa linea rappresenta un vantaggio concreto per chi vuole offrire prodotti inclusivi, garantendo risultati professionali e affidabili grazie a una filiera italiana controllata e a uno stabilimento tecnologicamente avanzato.

Latte e panna professionali per il Team Italia

Oltre alla gamma lactose free, Frascheri conferma il ruolo di sponsor ufficiale del Team Italia alla Gelato World Cup 2026. La partnership sostiene la nazionale di gelatieri nella competizione internazionale, fornendo latte e panna professionali di alta qualità, provenienti da allevamenti in Liguria e Piemonte.

Squadra e tecnici del Team Italia alla Gelato World Cup

Il Team Italia, qualificato grazie alla Gelato Europe Cup 2025 sarà formato da Gabriele Fiumara, gelatiere noto per tecnica e creatività, Angelo Cardella, pastry chef con esperienza nella pasticceria professionale e Fabio Mellace, specialista del gelato con sensibilità tecnica e precisione. La guida è affidata a Domenico Di Clemente, Team Manager, e a Rosario Nicodemo, Secondo Allenatore, figure chiave per visione, allenamento e strategia. La collaborazione riflette valori condivisi con Frascheri: passione, rigore e qualità italiana.

Andrea Frascheri, amministratore delegato di Frascheri

«Vogliamo che il nostro latte e la nostra panna siano il motore segreto della creatività del Team Italia», dichiara Andrea Frascheri, amministratore delegato ed esponente della famiglia Frascheri. «Abbiamo scelto di investire in questa squadra non solo per passione, ma perché crediamo veramente nel valore della gelateria artigianale: sostenere la squadra italiana nelle competizioni internazionali significa anche contribuire a sostenere l'evoluzione dell’intero comparto».

Sostenibilità e inclusività come valori

Frascheri produce latte e panna professionali da oltre 70 anni, con processi moderni e rispettosi della materia prima. La gamma è certificata ISO 9001 e ISO 22000 e confezionata in contenitori sostenibili, garantendo sicurezza e filiera controllata. Questo permette ai professionisti di contare su ingredienti affidabili e performanti, adatti alla pasticceria, gelateria e ristorazione.

La linea Senza Lattosio e il sostegno al Team Italia rappresentano un messaggio chiaro: inclusività, performance e qualità possono convivere. I professionisti possono così proporre prodotti accessibili a tutti, mantenendo elevati standard tecnici e sensoriali. La combinazione tra gamma lactose free e supporto al Team Italia sottolinea il ruolo di Frascheri come partner affidabile per il settore professionale, capace di anticipare le esigenze del mercato e sostenere la crescita del comparto gelateria e pasticceria.

Frascheri sarà presente a Sigep 2026 al Pad. C3 - stand 046.