Nuova panna Arianna e linea senza lattosio: le soluzioni Frascheri per i professionisti

Frascheri Spa ha portato in fiera al Sigep 2026 di Rimini una gamma completa di prodotti senza lattosio, ideali per laboratori professionali e per soddisfare le nuove esigenze di un pubblico sempre più attento alla digeribilità e alla qualità.

La squadra del Team Italia alla Gelato World Cup 2026

La partecipazione al Sigep non è stata solo un’occasione per presentare prodotti, ma un momento di confronto e ispirazione per gli operatori del settore. Dimostrazioni pratiche, degustazioni e workshop hanno offerto strumenti concreti per creare dessert e gelati inclusivi, mantenendo elevati standard di gusto e consistenza. Il ricettario dedicato alle Ricorrenze Senza Lattosio, ad esempio, permette di realizzare torte moderne, lievitati e dolci della tradizione in chiave inclusiva, con risultati stabili e replicabili.

Nuova panna Arianna: la novità Frascheri

«Anche quest’anno Sigep è per noi l’occasione per presentare una novità: una panna pastorizzata già zuccherata e aromatizzata con aroma naturale di vaniglia, titolata al 35%, studiata specificamente per l’utilizzo in montapanna», spiega Andrea Frascheri, amministratore delegato di Frascheri Spa. «È una panna che rientra a pieno titolo nella gamma Arianna: naturale, non additivata, con in più zucchero e un lieve tocco di vaniglia pensato come vero prodotto di servizio per il gelatiere, ideale per ottenere una montata di altissima qualità destinata alla guarnizione del gelato».

La nuova panna Arianna di Frascheri

Linea Senza Lattosio: inclusività e performance

La gamma Senza Lattosio Frascheri è stata sviluppata per garantire la massima qualità senza rinunce sensoriali. Comprende:

Panna UHT Senza Lattosio , stabile in montata e voluminosa, ideale per semifreddi, decorazioni e gelato.

, stabile in montata e voluminosa, ideale per semifreddi, decorazioni e gelato. Mascarpone Senza Lattosio , vellutato e ricco, perfetto per tiramisù, farciture e dolci da ricorrenza.

, vellutato e ricco, perfetto per tiramisù, farciture e dolci da ricorrenza. Latte UHT Senza Lattosio , delicato e naturale, adatto a miscele gelato, pasticceria e beverage.

, delicato e naturale, adatto a miscele gelato, pasticceria e beverage. Burro Arianna Senza Lattosio, puro, tecnico e profumato, pensato per sfoglie, frolle e lievitati.

La linea di prodotti Senza Lattosio di Frascheri

«Registriamo da sempre un grande interesse per la nostra gamma senza lattosio, che oggi comprende latte, panna, mascarpone e burro: una linea completa pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze di pasticceri e gelatieri», commenta Andrea Frascheri. Questa linea rappresenta un vantaggio concreto per chi vuole offrire prodotti inclusivi, garantendo risultati professionali e affidabili grazie a una filiera italiana controllata e a uno stabilimento tecnologicamente avanzato. «Il senza lattosio non è più una nicchia, ma un mercato maturo e in forte crescita, al quale oggi non si può rinunciare se si vuole ampliare l’offerta mantenendo standard professionali elevati», conclude Frascheri.

Latte e panna professionali per il Team Italia

Oltre alla gamma lactose free, Frascheri ha confermato il ruolo di sponsor ufficiale del Team Italia alla Gelato World Cup 2026. La partnership sostiene la nazionale di gelatieri nella competizione internazionale, fornendo latte e panna professionali di alta qualità, provenienti da allevamenti in Liguria e Piemonte.

Squadra e tecnici del Team Italia alla Gelato World Cup

Il Team Italia, qualificato grazie alla Gelato Europe Cup 2025 era formato da Gabriele Fiumara, gelatiere noto per tecnica e creatività, Angelo Cardella, pastry chef con esperienza nella pasticceria professionale e Fabio Mellace, specialista del gelato con sensibilità tecnica e precisione. La guida è stata affidata a Domenico Di Clemente, Team Manager, e a Rosario Nicodemo, Secondo Allenatore, figure chiave per visione, allenamento e strategia. La collaborazione riflette valori condivisi con Frascheri: passione, rigore e qualità italiana.

Andrea Frascheri, amministratore delegato di Frascheri

«Vogliamo che il nostro latte e la nostra panna siano il motore segreto della creatività del Team Italia», dichiara Andrea Frascheri, amministratore delegato ed esponente della famiglia Frascheri. «Abbiamo scelto di investire in questa squadra non solo per passione, ma perché crediamo veramente nel valore della gelateria artigianale: sostenere la squadra italiana nelle competizioni internazionali significa anche contribuire a sostenere l'evoluzione dell’intero comparto».

Sostenibilità e inclusività come valori

Frascheri produce latte e panna professionali da oltre 70 anni, con processi moderni e rispettosi della materia prima. La gamma è certificata ISO 9001 e ISO 22000 e confezionata in contenitori sostenibili, garantendo sicurezza e filiera controllata. Questo permette ai professionisti di contare su ingredienti affidabili e performanti, adatti alla pasticceria, gelateria e ristorazione. «Manifestazioni come Sigep sono anche un momento fondamentale di confronto con tutti gli interlocutori della filiera: da questo dialogo nascono spesso i nuovi progetti che sviluppiamo insieme all’area ricerca e sviluppo, alla qualità e alla produzione», continua Frascheri.

Inclusività come valore

La linea Senza Lattosio e il sostegno al Team Italia rappresentano un messaggio chiaro: inclusività, performance e qualità possono convivere. I professionisti possono così proporre prodotti accessibili a tutti, mantenendo elevati standard tecnici e sensoriali. La combinazione tra gamma lactose free e supporto al Team Italia sottolinea il ruolo di Frascheri come partner affidabile per il settore professionale, capace di anticipare le esigenze del mercato e sostenere la crescita del comparto gelateria e pasticceria. «Stiamo lavorando da tempo su nuove idee e nuovi prodotti: l’obiettivo è continuare a innovare e speriamo di poter presentare presto nuove soluzioni al mercato», conclude Andrea Frascheri.