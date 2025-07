Cioccolato, creme e coperture: le tendenze 2025 firmate Icam Professional

Icam Professional, brand di riferimento per i semilavorati del cacao destinati ai professionisti di cioccolateria, pasticceria e gelateria, annuncia il lancio delle sue novità 2025. L’azienda italiana con sede a Orsenigo, forte di quasi 80 anni di esperienza, conferma la propria posizione come partner affidabile per tutti coloro che cercano prodotti performanti, tecnici e creativi.

Un Cremino alle arachidi salate realizzato coi prodotti Icam

La nuova gamma 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nella proposta Icam: una collezione di referenze pensate per rispondere ai nuovi trend di consumo e per supportare i professionisti nella realizzazione di creazioni originali, equilibrate e di alto profilo gustativo.

Prodotti tecnici per nuove esigenze: benessere e gusto in equilibrio

Uno dei segmenti in maggiore espansione nel mondo della pasticceria e della cioccolateria è quello legato al benessere alimentare. Il crescente interesse dei consumatori verso prodotti senza zucchero, senza glutine o plant-based ha spinto Icam Professional a sviluppare soluzioni in linea con queste richieste, senza sacrificare il gusto o la qualità tecnica.

Latte Fit&Pro e Crema Nocciola Fit&Pro

Una delle principali novità è il Latte Fit&Pro 46%, un cioccolato al latte senza zuccheri aggiunti, in cui il saccarosio è sostituito dal maltitolo. La vera innovazione, però, sta nella presenza del 24% di proteine del siero di latte, che lo rendono ideale per snack, praline, tavolette e anche per applicazioni in gelateria. Il risultato è un cioccolato strutturato, aromatIcamente equilibrato e perfetto per chi cerca equilibrio tra gusto e valore nutrizionale.

A completare l’offerta high-protein, arriva la Crema Nocciola Fit&Pro, una crema spalmabile con 14% di pasta nocciola. Questa referenza rappresenta una scelta ideale per farciture e inserti, in perfetta sinergia con il cioccolato Latte Fit&Pro, con una consistenza versatile e un gusto intenso, adatto a lavorazioni tecniche ma con un tocco nutrizionalmente equilibrato.

Nuove soluzioni per una pasticceria plant-based

La crescente attenzione verso uno stile di vita più sostenibile e consapevole ha spinto Icam Professional a espandere la sua gamma di cioccolati vegani.

Tra le novità di spicco si trova Oatì 51%, un cioccolato di copertura vegano realizzato con sciroppo d’avena in polvere. Caratterizzato da una consistenza cremosa e note aromatiche dolci con accenti di vaniglia, è ideale per ricette di pasticceria vegana. Oatì offre ottima lavorabilità, ampia versatilità e rappresenta una soluzione moderna per soddisfare la domanda crescente di prodotti plant-based.

Questa referenza si affianca a prodotti già presenti come Chocorice, copertura al cacao e riso, ampliando così le possibilità creative per professionisti attenti alla sostenibilità alimentare e alla clientela con intolleranze al lattosio.

Il mascarpone incontra il cioccolato: due nuove creazioni Icam

La gamma 2025 segna anche l’ingresso di un ingrediente iconico della pasticceria italiana: il mascarpone. Icam Professional propone due prodotti inediti che valorizzano questo ingrediente in chiave moderna.

Moonì è un cioccolato bianco al mascarpone, cremoso, con note rotonde e vellutate. Si presta a svariate applicazioni: tavolette, coperture, glassature o reinterpretazioni di classici dolci italiani come cheesecake o tiramisù. Perfetto per accostamenti con frutta, inserti croccanti o altri elementi testurizzati.

Moonì e Crema al Mascarpone di Icam Professional

Completano la proposta mascarpone la Crema Mascarpone ZeroP, priva di olio di palma e grassi idrogenati, perfetta per farciture in pasticceria e cioccolateria. La sua naturale assenza di glutine la rende una scelta versatile per lavorazioni contemporanee che richiedono praticità, sicurezza e gusto autentico.

Ingredienti per forno e gelateria: nuove soluzioni performanti

Icam Professional rinnova anche le sue referenze per la cottura e la gelateria artigianale, rispondendo alle esigenze dei maestri pasticceri e gelatieri.

Le nuove gocce da cottura al Latte 30% e Bianco, con calibro 7500 pezzi/kg, sono studiate per garantire consistenza, tenuta e resa aromatica anche dopo la cottura. Ideali per grandi lievitati come panettoni o colombe, si prestano anche alla preparazione di biscotti e cake artigianali.

Gocce Medie Bianco, Gocce Medie Latte e Oatì di Icam Professional

Anche il segmento gelateria viene aggiornato con la nuova Glasover Ice Plus Fondente ZeroP, migliorata per ottenere una copertura intensa e croccante. Perfetta per stecco gelato, semifreddi, bon bon o coni, offre taglio netto, resistenza alla rottura e possibilità decorative creative, anche in stile stracciatella o con inclusioni.

Un brand tecnico al servizio dei professionisti del dolce

Con il lancio delle novità 2025, Icam Professional conferma il proprio ruolo nel mercato come partner tecnico e affidabile, capace di anticipare le tendenze del settore dolciario con soluzioni concrete, supportando ogni fase del processo creativo e produttivo.

Grazie a un approccio orientato alla qualità, alla ricerca tecnica e alla sostenibilità, Icam Professional continua a offrire ai professionisti del dolce strumenti evoluti per interpretare la complessità del mercato contemporaneo, valorizzando gusto, performance e libertà espressiva.