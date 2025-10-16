Dal laboratorio alla vetrina: come il cioccolato ispira nuove creazioni

Da quasi 80 anni ICAM è al fianco dei professionisti della pasticceria, della cioccolateria e della gelateria, coniugando eccellenza tecnica, innovazione e un ascolto attento dei trend che guidano il mercato. Con il brand ICAM Professional, l’azienda continua a evolvere la propria offerta di prodotti e servizi, con l’obiettivo di fornire a ogni artigiano strumenti affidabili, performanti e capaci di stimolare la creatività.

Il cioccolato ICAM come alleato dei professionisti della pasticceria

ICAM Professional 2025: tra benessere, gusto e originalità

Il 2025 porta importanti novità per ICAM Professional, che amplia la sua gamma con prodotti pensati per un consumo consapevole, tra benessere, gusto e originalità. La proposta include referenze senza zucchero, vegan e proteiche, riflettendo l’evoluzione del mondo healthy, che oggi va oltre il semplice “senza” per coniugare leggerezza e piacere.

Cioccolato proteico: Latte Fit&Pro e Crema Nocciola Fit&Pro

Nel segmento proteico, il nuovo Latte Fit&Pro 46%, senza zuccheri aggiunti e arricchito con il 24% di proteine del siero di latte, offre struttura e piacevolezza aromatica, ideale per snack, tavolette, praline e gelateria.

Dolci e creazioni al cioccolato ICAM ispirati all’autunno e alle feste

A completare la proposta, la Crema Nocciola Fit&Pro, con il 14% di pasta nocciola e con il 23% di proteine del siero di latte, rappresenta una soluzione golosa e bilanciata per farciture in pasticceria e cioccolateria.

Oatì 51%: la copertura vegana a base avena

Per chi cerca alternative plant-based, ICAM introduce Oatì 51%, copertura vegana a base di sciroppo d’avena, cremosa e versatile, che amplia le possibilità di ricettazione per chi vuole rispondere a intolleranze o a scelte di consumo più consapevoli.

Novità creative: Moonì e Crema Mascarpone ZeroP

Non mancano proposte capaci di stimolare nuove ispirazioni e reinterpretazioni creative: Moonì, Cioccolato Bianco al Mascarpone, e la Crema Mascarpone ZeroP aprono nuove opportunità espressive per rivisitare grandi classici come tiramisù e cheesecake o dar vita a creazioni contemporanee.

Le novità ICAM Professional 2025 tra gusto, benessere e creatività

Alle novità si aggiungono le gocce da cottura al Latte 30% e Bianco, calibro 7500 pz/kg, e la nuova ricetta premium di Glasover Ice Plus Fondente ZeroP, a base di cioccolato fondente per le applicazioni in gelateria.

Dolci d’autunno e festività: il cioccolato come ispirazione

Proposte che trovano nella stagione autunnale il momento perfetto per esprimere tutto il loro potenziale creativo: dai lievitati che aprono la strada alle feste natalizie, alle praline e monoporzioni che celebrano i sapori caldi e avvolgenti tipici di questo periodo, ICAM accompagna i professionisti nella realizzazione di dolci capaci di interpretare l’atmosfera unica dell’autunno.

Nuovo sito ICAM Professional: strumenti digitali per i professionisti

Accanto alle novità di prodotto, ICAM rinnova anche i propri strumenti digitali con il restyling del sito ICAM Professional, trasformandolo in un vero hub pensato per semplificare e arricchire il lavoro quotidiano. Funzionalità come il tool “Trova Prodotto” e la nuova sezione “Confronta Prodotti” guidano il professionista nella scelta della referenza più adatta alle proprie lavorazioni, mentre l’Area Riservata permette di salvare ricette e prodotti preferiti, costruendo un ricettario personalizzato e accedendo a materiali tecnici esclusivi.

Choco Cube: formazione e consulenza per i professionisti

Cuore del nuovo ecosistema online è la versione digitale di CHOCO CUBE, il polo di formazione di ICAM che offre corsi online, masterclass, workshop pratici e consulenze one-to-one gratuite. Una risorsa preziosa per crescere professionalmente, grazie anche alla nuova proposta online con una ricca library di corsi e ricette sviluppati da un team tecnico di alto livello.

CHOCO CUBE, il polo di formazione ICAM ora disponibile anche online

Tra le novità, l’ingresso nel team di Mario Ragona, maestro pasticcere con oltre trent’anni di esperienza, che metterà la sua professionalità al servizio della formazione e dell’ispirazione dei colleghi artigiani.

ICAM: partner strategico per crescita e creatività

Con un portafoglio prodotti in continua evoluzione e un hub digitale che unisce formazione e strumenti smart, ICAM conferma il suo ruolo di partner strategico per i professionisti: un alleato concreto che va oltre la qualità del cioccolato per costruire ogni giorno nuove opportunità di crescita, creatività e successo.