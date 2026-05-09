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sabato 09 maggio 2026  | aggiornato alle 11:10 | 119108 articoli pubblicati

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Farine smart

Mulino Caputo scommette sull’avena: la nuova farina pensata per ricette smart

Mulino Caputo lancia Fior di Avena, farina ricca di fibre e proteine e amplia la linea senza glutine con le nuove confezioni Fioreglut da 500 grammi. Prodotti versatili pensati per pizza, pane, dolci e cucina quotidiana

di Redazione Italia a Tavola
 
09 maggio 2026 | 09:56

Mulino Caputo scommette sull’avena: la nuova farina pensata per ricette smart

Mulino Caputo lancia Fior di Avena, farina ricca di fibre e proteine e amplia la linea senza glutine con le nuove confezioni Fioreglut da 500 grammi. Prodotti versatili pensati per pizza, pane, dolci e cucina quotidiana

di Redazione Italia a Tavola
09 maggio 2026 | 09:56
 

Mulino Caputo arricchisce la propria offerta con nuove referenze dedicate alla cucina contemporanea e alle esigenze di chi cerca ingredienti pratici, versatili e adatti a un’alimentazione equilibrata. L’azienda presenta le nuove confezioni da 500 grammi della linea Fioreglut senza glutine e introduce Fior di Avena, una nuova farina pensata per molteplici utilizzi in cucina. 

Mulino Caputo scommette sull’avena: la nuova farina pensata per ricette smart

La nuova farina Fior di Avena di Mulino Caputo

L’obiettivo è rispondere alle abitudini di consumo attuali, sempre più orientate verso prodotti funzionali e facili da utilizzare nella preparazione quotidiana di ricette dolci e salate.

Fior di Avena, la nuova farina ricca di fibre e proteine

Tra le principali novità spicca Fior di Avena, una farina ottenuta dalla macinazione dei fiocchi di avena integrale. Il prodotto si distingue per l’elevato contenuto di proteine e per essere fonte di fibre, caratteristiche sempre più ricercate da chi segue uno stile alimentare equilibrato.

Grazie alla sua versatilità, Fior di Avena può essere utilizzata nella preparazione di pane, pizze, dolci, biscotti e ricette salate. La consistenza e il profilo nutrizionale la rendono adatta sia alla cucina quotidiana sia alle preparazioni più creative.

Nuove confezioni Fioreglut da 500 grammi per pizza, pane e dolci

Le nuove confezioni da 500 grammi di Fioreglut Pizza e Pane e Fioreglut Dolci senza glutine sono state sviluppate per offrire maggiore praticità e flessibilità. Il nuovo formato permette una gestione più semplice delle preparazioni domestiche e contribuisce a ridurre gli sprechi alimentari.

Mulino Caputo scommette sull’avena: la nuova farina pensata per ricette smart

Fioreglut Pizza e Pane e Fioreglut Dolci senza glutine

Le farine della linea Fioreglut mantengono le caratteristiche qualitative che identificano da anni il marchio Caputo, con particolare attenzione alla lavorabilità degli impasti e alla resa finale delle preparazioni senza glutine.

Webinar 19 maggio

Le novità Mulino Caputo a Tuttofood 2026

Con il lancio della nuova referenza, Mulino Caputo amplia ulteriormente la propria gamma dedicata al senza glutine, completata anche da Fior di Riso. Tutte le novità saranno presentate dall’11 al 14 maggio a Tuttofood Milano (Rho, Fiera Milano), presso il Padiglione 8, stand G25.

Mulino Caputo
Corso San Giovanni a Teduccio 55, 80146 Napoli (Na)
Tel +39 081 7520566

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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