Farina senza glutine, l’ingrediente versatile che si usa in dolce e salato

La linea senza glutine di Mulino Caputo si amplia con l’introduzione dei formati da 500 grammi, della linea Fioreglut senza glutine e introduce Fior di Avena, una nuova farina pensata per molteplici utilizzi in cucina. Sul tema dei nuovi formati, Francesco Miccù, direttore commerciale di Molino Caputo, entra nel dettaglio della scelta strategica: «Oggi nella gestione del mondo del senza glutine ci siamo resi conto che il formato da 500 grammi, ci permette di offrire una gamma di prodotti differente e un’opportunità al consumatore diversa». Una scelta che risponde quindi a un’evoluzione delle abitudini di utilizzo, con una maggiore attenzione alla praticità e alla gestione delle quantità in ambito domestico.

Nuovi formati da 500 grammi per le farine senza glutine di Mulino Caputo

Nuovi formati da 500 grammi per le farine senza glutine di Mulino Caputo

Farina d’avena senza glutine e posizionamento sul mercato

Tra le novità principali si inserisce Fior di Avena, una farina ottenuta dalla macinazione dei fiocchi di avena integrale. Il prodotto si distingue per l’elevato contenuto di proteine e per essere fonte di fibre, che amplia la gamma delle soluzioni dedicate a chi ricerca prodotti alternativi e ad alto valore nutrizionale.

Miccù ne sottolinea le caratteristiche distintive: «La farina d’avena ha una caratteristica molto importante perché la nostra è anche senza glutine. Solitamente i prodotti di farina d’avena che si trovano sul mercato o che vengono commercializzati non sono senza glutine. Noi, abbiamo uno stabilimento esclusivamente dedicato alla produzione della linea dei prodotti senza glutine, abbiamo scelto, in questa tendenza del mondo proteico, del mondo healthy, l’opportunità di proporre al nostro cliente un prodotto anche senza glutine». Grazie alla sua versatilità, Fior di Avena può essere utilizzata nella preparazione di pane, pizze, dolci, biscotti e ricette salate. La consistenza e il profilo nutrizionale la rendono adatta sia alla cucina quotidiana sia alle preparazioni più creative.

Utilizzo in cucina e versatilità applicativa

La farina d’avena si distingue anche per la sua versatilità in cucina, con applicazioni che spaziano tra dolce e salato. «Oggi, la tendenza del professionista è offrire ai consumatori sempre alternative valide che possano soddisfare le varie esigenze e le varie tipologie. È chiaro che il prodotto d’avena si può miscelare all’interno di un dolce, per esempio, all’interno di una preparazione salata, che comunque fa cambiare leggermente il sapore in positivo e dà quella opportunità proteica che il consumatore sceglie e ricerca». Un utilizzo trasversale che risponde sia alle esigenze del mondo professionale sia a quelle del consumatore finale.

La farina di avena si adatta a preparazioni dolci e salate, ampliando le possibilità in cucina

La farina di avena si adatta a preparazioni dolci e salate, ampliando le possibilità in cucina

Linee dedicate tra dolce e salato

La gamma senza glutine si articola in linee specifiche, Fioreglut Pizza e Pane e Fioreglut Dolci senza glutine, pensate per differenti applicazioni e destinazioni d’uso. Miccù descrive così l’approccio produttivo: «Partiamo sempre da quella che è l’esigenza del professionista. La nostra sfida qualche anno fa è stata proprio quella di lavorare con il pizzaiolo o il pasticcere facendo in modo di poter offrire un prodotto senza glutine facile nella lavorazione, ma ancor di più buono nel consumo finale». Con questa nuova referenza, Mulino Caputo amplia ulteriormente la propria gamma dedicata al senza glutine, completata anche da Fior di Riso.