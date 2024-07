Ad agosto torna la fiera nazionale del peperone di Carmagnola

Dal 30 agosto all'8 settembre 2024, il centro storico di Carmagnola, nella città metropolitana di Torino, si prepara ad accogliere la 75ª edizione della Fiera nazionale del Peperone, un evento che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio piemontese.

Peperoni di Carmagola. Foto: Claudio Massarente

Carmagnola, un peperone, mille varietà

Protagonista indiscusso della fiera è il Peperone di Carmagnola, un prodotto che vanta una varietà di forme e colori, ognuna con le sue caratteristiche uniche. Dai peperoni quadrati, perfetti per il consumo crudo o ripieni, ai peperoni allungati, ideali per la grigliata o la peperonata, fino al tumaticot, dalla polpa spessa e ideale per conserve e confetture, il Peperone di Carmagnola offre un'esplosione di sapori e versatilità in cucina.

Eventi per tutti i gusti alla Fera nazionale del Peperone

La Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola propone un ricco programma di eventi per tutti i gusti. Tra i momenti clou, il Peperone Day, in programma per domenica 1° settembre, con un menu a tema peperone proposto da numerosi ristoranti in Italia e all'estero, il concorso per premiare i migliori peperoni coltivati e la "Festa di Re Peperone e la Bela Povronera", una grande sfilata in maschera.

Festa di Re Peperone e la Bela Povronera, una grande sfilata in maschera

Non mancheranno gli showcooking con chef come Gianluca Renzi, Giuseppe Cravero e Gianpiero Vivalda, che realizzeranno ricette a base di Peperone di Carmagnola, accompagnati dalle preziose parole del critico gastronomico Edoardo Raspelli. Il pubblico potrà inoltre assaggiare la novità assoluta di quest'anno: una pralina al peperone dal gusto delicato e intrigante, creata appositamente per l'occasione dall'azienda Mainero.