La fiera di Marca si sgancia dall’Horeca e punta tutto sulla Gdo

La prossima edizione di Marca, in programma il 14 e 15 gennaio 2026 a BolognaFiere, segna l’uscita definitiva dell’Horeca dal perimetro della manifestazione e consolida la sua focalizzazione esclusiva sulla Grande distribuzione organizzata (Gdo). Il cambio di assetto è evidente fin dal nome: la fiera si presenta come “Marca by BolognaFiere & ADM”, a seguito dell’accordo siglato tra BolognaFiere e Adm per la condivisione del marchio fino al 2031.

Marca cambia rotta: fuori l’Horeca, focus diretto sulla Gdo

Il programma conferma questa direzione. L’evento occuperà nove padiglioni, lo stesso numero raggiunto nel 2025, e sarà dedicato alle aziende che producono per la marca del distributore e alle catene della grande distribuzione, italiane ed estere, che partecipano per selezionare fornitori, valutare assortimenti e definire accordi commerciali. Lo scorso anno la fiera aveva registrato 23mila visitatori, 1.300 espositori, oltre 300 buyer provenienti da 60 Paesi e 24 insegne della Gdo con stand dedicati.

L’organizzazione della fiera

Nonostante ciò, la struttura espositiva 2026 segue comunque l’impostazione già sperimentata: un’area Food che raccoglie le principali categorie alimentari destinate alla marca privata - pane e prodotti da forno, pasta, pizza, salumi, formaggi, conserve di pomodoro, carne e pollame, latticini, ortofrutta, dolci, surgelati, bevande e caffè - e una sezione Non Food dedicata a detergenza, cura della persona, prodotti per la casa, packaging e servizi logistici.

Restano poi attivi anche i due progetti tematici introdotti negli anni scorsi:

Marca Fresh , in collaborazione con SG Marketing, è l’area riservata all’ortofrutta fresca e ai prodotti del comparto fresco, con oltre 1.000 metri quadrati espositivi.

Marca Tech, giunta all'undicesima edizione, riguarda packaging, ingredienti, materie prime, soluzioni di logistica e sistemi per la supply chain.

L’iniziativa sociale con Cefa

Nello stesso perimetro organizzativo rientra anche la collaborazione con Cefa - Il Seme della Solidarietà, avviata nel 2024 e prevista per un triennio. La partnership si inserisce nel quadro degli "Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu". Per la nuova edizione, il progetto è dedicato all’Obiettivo 5 - Parità di genere, con un’iniziativa in Mozambico mirata al contrasto della crisi alimentare e al sostegno di programmi di sviluppo integrato. Nel Paese, colpito da cicloni e conflitti, sono oggi 2,8 milioni le persone in condizione di insicurezza alimentare acuta, con una stima che potrebbe raggiungere i 3,3 milioni entro marzo 2025. Gli espositori sono invitati a contribuire alla raccolta fondi collegata all’iniziativa, che potrà essere rendicontata dalle aziende come attività di responsabilità sociale d’impresa.

I dati del mercato della marca privata

Sul fronte dei dati di mercato, il XXI Rapporto Marca e i rilevamenti Circana fotografano una marca del distributore in crescita: 29,5 miliardi di euro di ricavi a fine 2024, una quota del 29,9% e un incremento del 4,7% a valore nel primo semestre 2025. Considerando l’intero canale Omnichannel - ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo, discount, specializzati, petshop e online - i ricavi superano i 15,6 miliardi con una quota del 30,5%. In tutto questo, l’edizione 2026 mantiene un impianto orientato alla Gdo, con incontri B2B tra aziende della marca privata e retailer, presentazioni di linee prodotto e attività commerciali.