Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025  | aggiornato alle 19:38 | 115811 articoli pubblicati

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 18:20

Boom di espositori e nuovi padiglioni: cosa aspettarsi da Marca 2026 a BolognaFiere

La ventiduesima edizione di Marca by BolognaFiere & ADM in scena il 14 e 15 gennaio 2026 con nove padiglioni dedicati alla Distribuzione moderna organizzata, unendo business, sostenibilità e responsabilità sociale

di Redazione Italia a Tavola
18 novembre 2025 | 18:20
 

La 22esima edizione di Marca by BolognaFiere & Adm si terrà il 14 e 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico di Bologna. Sarà l’unica manifestazione in Italia con la presenza diretta della Distribuzione moderna organizzata (Dmo), confermandosi come punto d’incontro strategico tra produttori e retailer. Un appuntamento chiave - con nove padiglioni - per finalizzare accordi commerciali, incontrare buyer e category manager delle principali catene internazionali, e scoprire le novità del comparto food e non food a marchio del distributore.

Nuovo layout 2026: nove padiglioni per una manifestazione in crescita

Con 1.300 espositori, 35.285 metri quadrati netti e 23mila visitatori attesi, l’edizione 2026 consoliderà il ruolo di Marca by BolognaFiere & Adm come piattaforma di riferimento per la Marca del distributore (Mdd), dove la qualità italiana incontra le migliori soluzioni della marca commerciale davanti a un pubblico professionale altamente qualificato.

La crescita della Mdd nei dati Circana 2025

A conferma della centralità del comparto, i dati Circana del primo semestre 2025: la Mdd è cresciuta del +4,7% a valore, superando il Largo consumo confezionato (+3,8%), e ha raggiunto 15,6 miliardi di euro nel totale omnichannel, pari a una quota del 30,5%. Un andamento che sta ridefinendo i comportamenti di acquisto e che conferma la Mdd come il segmento più dinamico della Dmo italiana. Il ritmo è ancora più marcato nei canali tradizionali - ipermercati, supermercati e libero servizio piccolo - dove si è registrato un +6,2% a valore e un +5% nei volumi. «I dati confermano quello che osserviamo ogni anno a Marca by BolognaFiere & Adm: la Mdd è diventata il laboratorio dell’innovazione della Dmo italiana» ha commentato Rossano Bozzi, direttore Business Unit di BolognaFiere. «La crescita degli ultimi anni certifica l’unicità della manifestazione come punto di riferimento internazionale e come faro per l'intera industry».

Eccellenza del made in Italy

La sezione Food offrirà una panoramica completa dei prodotti simbolo della tavola italiana: pane, pasta, pizza, salse di pomodoro, carne, salumi, formaggi, condimenti e dolci. Un’area costruita sulle esigenze della Distribuzione moderna, ideale per buyer, importatori e distributori interessati a nuove referenze e collaborazioni.

Le eccellenze del Made in Italy protagoniste nell’area Food di Marca 2026

Accanto al Food, l’area Non Food crescerà con proposte dedicate alla cura della casa e della persona, al packaging e ai servizi logistici, guidate da sostenibilità, efficienza e valore aggiunto.

Marca Fresh e Marca Tech

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà Marca Fresh, il salone dedicato ai prodotti freschi e all’ortofrutta, sviluppato in collaborazione con Sg Marketing e ospitato in un’area di oltre 1.000 metri quadrati. Le performance del primo semestre 2025 evidenziano il ruolo cruciale del comparto: il reparto Fresh ha segnato +0,7 punti quota e ha ridotto la pressione promozionale, confermando l’eccellenza italiana nella gestione del fresco, in particolare dell’ortofrutta, oggi riconosciuta come modello in Europa.

Incontri e nuove opportunità di business per la Distribuzione Moderna a Bologna

«Il modello italiano nel fresco è un unicum per qualità e gestione della filiera» ha sottolineato Bozzi. L’edizione 2026 registrerà numeri record, con oltre 80 aziende su 5.000 metri quadrati, il doppio rispetto al 2025A completare l’offerta ci sarà Marca Tech, giunta all’undicesima edizione, dedicata a packaging, logistica, ingredienti, materie prime e servizi per la supply chain. Un’area pensata per aiutare le imprese a ottimizzare i processi e rendere la filiera più sostenibile ed efficiente.

Marca by BolognaFiere per il sociale: il progetto con Cefa

La manifestazione confermerà anche nel 2026 il proprio impegno sul fronte della solidarietà, con la prosecuzione della collaborazione triennale con Cefa - Il Seme della Solidarietà, avviata nel 2024 in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu. Il focus sarà sull’Obiettivo 5 - Parità di genere, attraverso un progetto in Mozambico per contrastare la crisi alimentare e sostenere percorsi di sviluppo integrato. Il Paese conta oggi 2,8 milioni di persone in insicurezza alimentare acuta, destinate a diventare 3,3 milioni entro marzo 2025. Gli espositori saranno invitati a sostenere la raccolta fondi, un’iniziativa di Csr valorizzabile nei bilanci di sostenibilità.

Marca by BolognaFiere Marca 2026 Distribuzione Moderna Organizzata marca del distributore BolognaFiere Marca Fresh Marca Tech packaging sostenibile fiera alimentare Bologna
 
