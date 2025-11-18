Boom di espositori e nuovi padiglioni: cosa aspettarsi da Marca 2026 a BolognaFiere

La 22esima edizione di Marca by BolognaFiere & Adm si terrà il 14 e 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico di Bologna. Sarà l’unica manifestazione in Italia con la presenza diretta della Distribuzione moderna organizzata (Dmo), confermandosi come punto d’incontro strategico tra produttori e retailer. Un appuntamento chiave - con nove padiglioni - per finalizzare accordi commerciali, incontrare buyer e category manager delle principali catene internazionali, e scoprire le novità del comparto food e non food a marchio del distributore.

Nuovo layout 2026: nove padiglioni per una manifestazione in crescita

Con 1.300 espositori, 35.285 metri quadrati netti e 23mila visitatori attesi, l’edizione 2026 consoliderà il ruolo di Marca by BolognaFiere & Adm come piattaforma di riferimento per la Marca del distributore (Mdd), dove la qualità italiana incontra le migliori soluzioni della marca commerciale davanti a un pubblico professionale altamente qualificato.

La crescita della Mdd nei dati Circana 2025

A conferma della centralità del comparto, i dati Circana del primo semestre 2025: la Mdd è cresciuta del +4,7% a valore, superando il Largo consumo confezionato (+3,8%), e ha raggiunto 15,6 miliardi di euro nel totale omnichannel, pari a una quota del 30,5%. Un andamento che sta ridefinendo i comportamenti di acquisto e che conferma la Mdd come il segmento più dinamico della Dmo italiana. Il ritmo è ancora più marcato nei canali tradizionali - ipermercati, supermercati e libero servizio piccolo - dove si è registrato un +6,2% a valore e un +5% nei volumi. «I dati confermano quello che osserviamo ogni anno a Marca by BolognaFiere & Adm: la Mdd è diventata il laboratorio dell’innovazione della Dmo italiana» ha commentato Rossano Bozzi, direttore Business Unit di BolognaFiere. «La crescita degli ultimi anni certifica l’unicità della manifestazione come punto di riferimento internazionale e come faro per l'intera industry».

Eccellenza del made in Italy

La sezione Food offrirà una panoramica completa dei prodotti simbolo della tavola italiana: pane, pasta, pizza, salse di pomodoro, carne, salumi, formaggi, condimenti e dolci. Un’area costruita sulle esigenze della Distribuzione moderna, ideale per buyer, importatori e distributori interessati a nuove referenze e collaborazioni.

Le eccellenze del Made in Italy protagoniste nell’area Food di Marca 2026

Accanto al Food, l’area Non Food crescerà con proposte dedicate alla cura della casa e della persona, al packaging e ai servizi logistici, guidate da sostenibilità, efficienza e valore aggiunto.

Marca Fresh e Marca Tech

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà Marca Fresh, il salone dedicato ai prodotti freschi e all’ortofrutta, sviluppato in collaborazione con Sg Marketing e ospitato in un’area di oltre 1.000 metri quadrati. Le performance del primo semestre 2025 evidenziano il ruolo cruciale del comparto: il reparto Fresh ha segnato +0,7 punti quota e ha ridotto la pressione promozionale, confermando l’eccellenza italiana nella gestione del fresco, in particolare dell’ortofrutta, oggi riconosciuta come modello in Europa.

Incontri e nuove opportunità di business per la Distribuzione Moderna a Bologna

«Il modello italiano nel fresco è un unicum per qualità e gestione della filiera» ha sottolineato Bozzi. L’edizione 2026 registrerà numeri record, con oltre 80 aziende su 5.000 metri quadrati, il doppio rispetto al 2025. A completare l’offerta ci sarà Marca Tech, giunta all’undicesima edizione, dedicata a packaging, logistica, ingredienti, materie prime e servizi per la supply chain. Un’area pensata per aiutare le imprese a ottimizzare i processi e rendere la filiera più sostenibile ed efficiente.

Marca by BolognaFiere per il sociale: il progetto con Cefa

La manifestazione confermerà anche nel 2026 il proprio impegno sul fronte della solidarietà, con la prosecuzione della collaborazione triennale con Cefa - Il Seme della Solidarietà, avviata nel 2024 in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 Onu. Il focus sarà sull’Obiettivo 5 - Parità di genere, attraverso un progetto in Mozambico per contrastare la crisi alimentare e sostenere percorsi di sviluppo integrato. Il Paese conta oggi 2,8 milioni di persone in insicurezza alimentare acuta, destinate a diventare 3,3 milioni entro marzo 2025. Gli espositori saranno invitati a sostenere la raccolta fondi, un’iniziativa di Csr valorizzabile nei bilanci di sostenibilità.