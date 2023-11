Entriamo nel Como Alpina Dolomites, nuovo hotel di lusso sulle Dolomiti

C’è un novo indirizzo di lusso per gli amati della montagna con stile: è il Como Alpina Dolomites, che apre ufficialmente le sue porte il 7 dicembre 2023. Questo nuovo resort, aperto tutto l'anno, è situato tra le maestose Dolomiti, patrimonio naturale mondiale dell'Unesco, in Val Gardena sull'Alpe di Siusi, uno degli altipiani più grandi d'Europa. Immerso in un paesaggio caratterizzato da vette imponenti, valli estese e prati alpini, il resort dispone di 60 camere progettate con cura e con vista strepitosa su alcune delle vette più famose della catena montuosa delle Dolomiti.

Como Alpina Dolomites, perfetto per sciare

Ma non solo bellezza e relax, sul fronte dell'avventura, vicino al Como Alpina Dolomites ci sono le piste incontaminate della Val Gardena che è un gioiello nel circuito Dolomiti Superski. Che tu sia un esperto di fuoripista o un principiante che vuole imparare ad andare sulle piste, il resort ski-in/ski-out offre la guida di istruttori esperti per garantire un'esperienza sciistica esaltante.

Per coloro che desiderano avventurarsi oltre le piste, la zona offre anche numerose attività durante tutto l'anno. Dall'escursionismo e la mountain bike nelle stagioni più calde, allo snowboard e allo sci di fondo in inverno, c'è qualcosa per ogni appassionato di outdoor.

Como Alpina Dolomites, paradiso della cucina sana e golosa

E per i buongustai? Il resort promuove i prodotti locali e regionali più freschi, con un menu tutto alpino. Gli ospiti possono scegliere tra una varietà di opzioni per la ristorazione, tra cui il luminoso e informale Alpina Chalet all'aria fresca di montagna, e l'intimo Mountain Restaurant, dedicato all'arte della cucina sana Como Shambhala Cuisine. La rilassante Lobby Lounge è invece l'ambiente perfetto per drink e piccoli spuntini, nonché per un tè pomeridiano.

Como Alpina Dolomites, tempio del benessere olistico

Ma anche il benessere olistico è uno dei pilastri portanti del Como Alpina Dolomites. La Spa Como Shambhala Retreat offre un ampio programma benessere che comprende una piscina coperta di 22 metri, una piscina esterna panoramica di 7 metri, sauna, zone relax, un centro fitness e un santuario di bellezza. Al Como Shambhala, l'attenzione rimane sulla rivitalizzazione e sul ringiovanimento, garantendo che gli ospiti ritornino dal loro soggiorno sentendosi riposati e rinnovati.

Como Alpina Dolomites, un resort tutt’uno con la natura

Per quanto riguarda il design, per l'edificio sono stati scelti con cura materiali naturali e il resort si integra perfettamente con l'ambiente circostante. Grazie alla facciata realizzata utilizzando l'originale pietra naturale di quarzite e al tetto caratterizzato da una struttura in legno, il design si ispira alle forme naturali del terreno e delle montagne.

Il Como Alpina Dolomites immerso completamente nella natura circostante

La filosofia dei Como Hotels

Como Alpina Dolomites è una testimonianza della genuina ospitalità alpina. Ogni aspetto del resort, dalla ristorazione al benessere, riflette le preziose tradizioni della regione, esaltate dallo stile per cui Como Hotels & Resorts è noto. Como Alpina Dolomites è la quinta proprietà europea del marchio e la diciottesima struttura a livello globale. Il Gruppo è rinomato per l'offerta di esperienze di viaggio personalizzate e di lusso. Ogni proprietà sotto il suo ombrello è profondamente radicata nel suo ambiente, che si tratti del ritmo urbano di Londra, degli splendidi paesaggi del Bhutan o delle tranquille spiagge di Turks e Caicos e delle Maldive.

Como Alpina Dolomites

Compatsch 62/3 - 39040 Alpe di Siusi (Bz)

Tel 0471 796004