Como Alpina Dolomites: il fascino di un rifugio contemporaneo in montagna

Nel suggestivo scenario delle Dolomiti, patrimonio Unesco, il Como Alpina Dolomites, facente parte del gruppo di Singapore Como Hotels and Resorts, si distingue come un rifugio contemporaneo che riesce a fondere tradizione alpina e comfort moderno. Situato sull’Alpe di Siusi, uno degli altopiani più spettacolari e panoramici d’Italia, il resort offre un’esperienza unica di relax e avventura.

Il Como Alpina Dolomites

Il Como Alpina Dolomites accoglie i viaggiatori con uno stile architettonico minimalista, ma fortemente legato alle radici locali, e con una serie di esperienze culinarie, di benessere e outdoor che celebrano la bellezza incontaminata delle montagne circostanti.

Design che celebra il paesaggio

L’architettura del Como Alpina Dolomites è studiata per integrarsi con il paesaggio, utilizzando materiali naturali come il legno e la pietra, elementi che richiamano la tradizione alpina, ma con un tocco di eleganza contemporanea. Le linee pulite e le grandi vetrate rendono l’esperienza visiva unica, consentendo di godere a pieno del panorama circostante.

L'Alpina Chalet

Le camere e le suite sono progettate per offrire il massimo del comfort e della tranquillità, con interni spaziosi, arredi di design e colori caldi che richiamano le sfumature naturali delle Dolomiti.

Ogni spazio è pensato per esaltare la vista sulle montagne, offrendo un’esperienza immersiva che si armonizza con il paesaggio in ogni dettaglio. I balconi e le terrazze private permettono agli ospiti di vivere momenti di quiete ammirando il panorama alpino, trasformando ogni soggiorno in un’occasione per riscoprire il fascino della montagna.

La Como Shambhala Retreat: benessere e tradizione orientale

Una delle attrazioni principali del Como Alpina Dolomites è la Spa Como Shambhala Retreat, un tocco asiatico in linea con il brand benessere Como Shambhala.

La piscina interna del Como Alpina Dolomites

La Spa offre trattamenti personalizzati che combinano tecniche asiatiche e pratiche occidentali, creando un’esperienza olistica che mira al rilassamento e alla rigenerazione. I trattamenti includono massaggi, rituali di purificazione e sessioni di meditazione, ideati per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente.

Le aree dedicate al benessere includono una piscina interna panoramica, una piscina esterna riscaldata e diverse saune con vista sulle montagne. La Spa propone anche il metodo Como Shambhala Cuisine, che offre opzioni alimentari leggere e nutrienti, per un percorso di benessere che inizia dal piatto.

I trattamenti della Spa del Como Alpina Dolomites include I trattamenti includono massaggi, rituali di purificazione e sessioni di meditazione

Gli ospiti possono seguire programmi detox e alimentari bilanciati, che si integrano perfettamente con i trattamenti e con le attività sportive per creare una completa esperienza rigenerante.

QUI le proposte della Spa Como Shambhala Retreat valide da dicembre a marzo

Cucina autentica e raffinata

La proposta culinaria del Como Alpina Dolomites celebra la cucina locale con un tocco contemporaneo, utilizzando ingredienti di alta qualità provenienti da produttori locali e selezionati in base alla stagionalità.

Il ristorante Sassolungo del Como Alpina Dolomites

Il ristorante principale offre un menu che unisce i sapori della tradizione altoatesina e influenze internazionali, proponendo piatti che esaltano la genuinità delle materie prime. Dalla colazione alla cena, ogni pasto diventa un viaggio tra i sapori autentici dell’Alto Adige, con ricette che riflettono il rispetto per la cultura gastronomica del territorio.

Per un’esperienza più intima, il resort offre cene private e degustazioni di vini locali, ideali per chi desidera vivere un momento di convivialità esclusiva. L’atmosfera elegante e accogliente del ristorante, insieme alla vista mozzafiato sulle Dolomiti, rende ogni pasto un’esperienza unica, dove il gusto incontra la bellezza del paesaggio.

Avventure all’aria aperta tra estate e inverno

Como Alpina Dolomites è una destinazione perfetta per chi ama vivere la natura in ogni stagione.

Durante l’estate, il Como Alpina Dolomites offre numerose attività all’aria aperta

Durante l’estate, il resort offre numerose attività all’aria aperta, tra cui escursioni guidate, passeggiate nei boschi, tour in mountain bike e picnic immersi nella natura. La posizione strategica del resort permette di accedere facilmente ai sentieri dell’Alpe di Siusi, con percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza.

In inverno, l’Alpe di Siusi si trasforma in un paradiso per gli appassionati di sport invernali. Gli ospiti del Como Alpina Dolomites possono usufruire di un servizio navetta per raggiungere le vicine piste da sci e partecipare a ciaspolate, gite con le slitte trainate da cavalli e tour di sci di fondo.

In inverno, l’Alpe di Siusi si trasforma in un paradiso per gli appassionati di sport invernali

Le attività outdoor sono organizzate con guide locali, che permettono agli ospiti di scoprire i segreti del territorio e di vivere esperienze autentiche tra le montagne innevate.

Per i più temerari c’è il pacchetto “Ski World Cup” un’esperienza per gli sciatori più esperti e a proprio agio sulle piste nere.

Un impegno verso la sostenibilità

La filosofia del Como Alpina Dolomites si riflette in un approccio rispettoso dell’ambiente e del territorio. Il resort adotta pratiche sostenibili, come l’uso di materiali ecocompatibili, la gestione delle risorse idriche ed energetiche, e la riduzione dei rifiuti. Inoltre, la struttura collabora con fornitori locali per sostenere l’economia del territorio e garantire prodotti di alta qualità e a chilometro zero.

La filosofia del Como Alpina Dolomites si riflette in un approccio rispettoso dell’ambiente e del territorio

Il resort sensibilizza gli ospiti a un turismo responsabile, incoraggiando comportamenti rispettosi dell’ambiente e proponendo esperienze che valorizzano la cultura e le tradizioni dell’Alpe di Siusi. Anche la Spa e la cucina seguono una filosofia di sostenibilità, promuovendo trattamenti naturali e ricette preparate con ingredienti biologici e stagionali.

Un’esperienza di autentica connessione con la natura

Como Alpina Dolomites è molto più di un resort di montagna; è un luogo dove ogni elemento - dall’architettura alla Spa, dalla cucina alle attività outdoor - è pensato per creare un’esperienza immersiva e autentica. Qui, la montagna non è solo un panorama da ammirare, ma un ambiente da esplorare, vivere e rispettare. Gli ospiti sono invitati a ritrovare una connessione profonda con la natura, a rallentare il ritmo e a scoprire l’armonia tra corpo, mente e paesaggio.

Al Como Alpina Dolomites la montagna non è solo un panorama da ammirare, ma un ambiente da esplorare, vivere e rispettare

Con la sua combinazione di design moderno, cultura alpina e attenzione per il benessere, Como Alpina Dolomites offre un’esperienza che risveglia i sensi e riporta all’essenza della natura. È una destinazione ideale per chi desidera una pausa rigenerante, in uno dei luoghi più affascinanti delle Dolomiti.